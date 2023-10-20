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Один ингредиент и три минуты времени: самая вкусная гречка готовится именно так

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Опытные кулинары варят кашу именно по этому рецепту
Опытные кулинары варят кашу именно по этому рецепту. Фото Freepik

От такой гречки никто не откажется

Гречневая каша – вкусная и полезная крупа. Эту популярную кашу готовят с мясом, овощами, просто отваривают, даже готовят с ней котлеты, вареники, пироги и пирожки.

Казалось бы, в приготовлении гречихи нет ничего сложного. Но довольно часто она выходит сухой. Вместе с Ukr.Media расскажем, как приготовить вкусную и полезную гречневую кашу всего за три минуты. И для этого вам понадобится всего пару простых продуктов. В рецепте важно соблюдать соотношение гречки и воды — 1:2, а другие ингредиенты можно добавлять по своему усмотрению. Попробуйте – и вы будете готовить гречку только так!

Как быстро сварить гречневую кашу

Ингредиенты:

  • гречневая крупа;
  • вода;
  • соль;
  • сливочное масло.

Способ приготовления:

  1. Гречневую крупу перебираем и 2-3 раза промываем водой. Отправляем крупу в кастрюлю и заливаем водой в соотношении 1:2.
  2. Гречку солим и оставляем крупу с водой на ночь.
  3. Утром гречка будет почти готова к употреблению – ее необходимо только проварить буквально в течение 3-5 минут под крышкой на умеренном огне и добавить сливочное масло по своему вкусу.

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