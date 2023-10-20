Будете всегда хранить баночку фасоли в шкафу: вкусный салат с бобовыми без майонеза

Сытный и вкусный салат из фасоли с огурцами для перекуса или полноценного ужина

Фасоль является универсальным и весьма вкусным продуктом. Из неё можно приготовить не только сытные и вкусные супы, но и использовать для приготовления вкуснейших салатов.

Салат с фасолью и маринованными огурчиками готовится очень просто и быстро съедается. А рецептом с нами поделились на портале "Вкусняшка".

Как приготовить салат с фасолью

Ингредиенты:

Морковь — 1-2 шт.

Лук — 1 шт.

Фасоль консервированная — 400 г

Маринованные огурцы — 1-2 шт.

Растительное масло

Соль, перец по вкусу

Паприка — 1 ч. л.

Хмели-сунели — 0.5 ч. л.

Чеснок — 2-5 зуб.

Сахар (щепотка)

Способ приготовления:

Лук произвольно нарезать, обжарить на растительном масле. Его можно взять чуть больше обычного. Добавить щепотку сахара. Добавить натертую на крупной терке морковь, обжарить. Добавить паприку и хмели-сунели, соль, перемешать. Оставить овощи остыть. С фасоли слить жидкость, промыть под холодной водой, дать стечь лишней воде. В миску высыпать овощи со сковороды вместе с маслом. Добавить нарезанные огурцы. Добавить фасоль. Добавить выдавленный через пресс чеснок. Перемешать, при необходимости досолить.

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