Будете всегда хранить баночку фасоли в шкафу: вкусный салат с бобовыми без майонеза
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Сытный и вкусный салат из фасоли с огурцами для перекуса или полноценного ужина
Фасоль является универсальным и весьма вкусным продуктом. Из неё можно приготовить не только сытные и вкусные супы, но и использовать для приготовления вкуснейших салатов.
Салат с фасолью и маринованными огурчиками готовится очень просто и быстро съедается. А рецептом с нами поделились на портале "Вкусняшка".
Как приготовить салат с фасолью
Ингредиенты:
- Морковь — 1-2 шт.
- Лук — 1 шт.
- Фасоль консервированная — 400 г
- Маринованные огурцы — 1-2 шт.
- Растительное масло
- Соль, перец по вкусу
- Паприка — 1 ч. л.
- Хмели-сунели — 0.5 ч. л.
- Чеснок — 2-5 зуб.
- Сахар (щепотка)
Способ приготовления:
- Лук произвольно нарезать, обжарить на растительном масле. Его можно взять чуть больше обычного. Добавить щепотку сахара.
- Добавить натертую на крупной терке морковь, обжарить.
- Добавить паприку и хмели-сунели, соль, перемешать.
- Оставить овощи остыть.
- С фасоли слить жидкость, промыть под холодной водой, дать стечь лишней воде.
- В миску высыпать овощи со сковороды вместе с маслом.
- Добавить нарезанные огурцы.
- Добавить фасоль.
- Добавить выдавленный через пресс чеснок.
- Перемешать, при необходимости досолить.
А если вы любите фасоль, рекомендуем также приготовить легкую закуску из консервированной фасоли за 15 минут по рецепту "Телеграфа". Благодаря насыщенному вкусу закуска всегда будет уместна на столе.