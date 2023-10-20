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Будете всегда хранить баночку фасоли в шкафу: вкусный салат с бобовыми без майонеза

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Насколько салат быстро готовится, настолько же быстро и съедается
Насколько салат быстро готовится, настолько же быстро и съедается. Фото vkusnyashka.net

Сытный и вкусный салат из фасоли с огурцами для перекуса или полноценного ужина

Фасоль является универсальным и весьма вкусным продуктом. Из неё можно приготовить не только сытные и вкусные супы, но и использовать для приготовления вкуснейших салатов.

Салат с фасолью и маринованными огурчиками готовится очень просто и быстро съедается. А рецептом с нами поделились на портале "Вкусняшка".

Как приготовить салат с фасолью

Ингредиенты:

  • Морковь — 1-2 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Фасоль консервированная — 400 г
  • Маринованные огурцы — 1-2 шт.
  • Растительное масло
  • Соль, перец по вкусу
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Хмели-сунели — 0.5 ч. л.
  • Чеснок — 2-5 зуб.
  • Сахар (щепотка)

Способ приготовления:

  1. Лук произвольно нарезать, обжарить на растительном масле. Его можно взять чуть больше обычного. Добавить щепотку сахара.
  2. Добавить натертую на крупной терке морковь, обжарить.
  3. Добавить паприку и хмели-сунели, соль, перемешать.
  4. Оставить овощи остыть.
  5. С фасоли слить жидкость, промыть под холодной водой, дать стечь лишней воде.
  6. В миску высыпать овощи со сковороды вместе с маслом.
  7. Добавить нарезанные огурцы.
  8. Добавить фасоль.
  9. Добавить выдавленный через пресс чеснок.
  10. Перемешать, при необходимости досолить.

А если вы любите фасоль, рекомендуем также приготовить легкую закуску из консервированной фасоли за 15 минут по рецепту "Телеграфа". Благодаря насыщенному вкусу закуска всегда будет уместна на столе.

Теги:
#Салат #Фасоль #Огурцы #Готовим дома