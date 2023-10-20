Скупите весь творог в супермаркете: творожные пончики на скорую руку
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Творожные шарики с хрустящей золотистой корочкой – перед таким лакомством сложно устоять
Из творога можно приготовить множество вкусных блюд, среди которых рогалики и запеканка. Творожные пончики – это еще один прекрасный способ накормить творогом детей, которые его не любят.
Готовить такие пончики очень просто, а результат вас поразит. Рецептом поделились на портале "Украинская хозяйка".
Как приготовить творожные пончики
Ингредиенты:
- Творог – 400 г
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 2 ст. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Мука – 200-220 г.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Сода – 0,5 ч. л.
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
- К творогу добавить яйца, соль, сахар, ванильный сахар, тщательно перемешать.
- Всыпать муку, перемешать.
- Добавить соду, перемешать.
- Тесто выложить на рабочую поверхность, присыпанную мукой, замесить.
- Разделить тесто на четыре части, каждую часть раскатать и нарезать на маленькие кусочки.
- Тесто скатить в шарики и выложить в кастрюлю с разогретым маслом, жарить до золотистой корочки.
- Шарики выложить на бумажное полотенце, по желанию присыпать сахарной пудрой.
А если вы любите сыр, рекомендуем приготовить пышную творожную ватрушку по рецепту "Телеграфа". Выпечка удивит вас ароматом и потрясающим вкусом, возвращающим в детство.