Скупите весь творог в супермаркете: творожные пончики на скорую руку

Творожные шарики с хрустящей золотистой корочкой – перед таким лакомством сложно устоять

Из творога можно приготовить множество вкусных блюд, среди которых рогалики и запеканка. Творожные пончики – это еще один прекрасный способ накормить творогом детей, которые его не любят.

Готовить такие пончики очень просто, а результат вас поразит. Рецептом поделились на портале "Украинская хозяйка".

Как приготовить творожные пончики

Ингредиенты:

Творог – 400 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Мука – 200-220 г.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Сода – 0,5 ч. л.

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

К творогу добавить яйца, соль, сахар, ванильный сахар, тщательно перемешать. Всыпать муку, перемешать. Добавить соду, перемешать. Тесто выложить на рабочую поверхность, присыпанную мукой, замесить. Разделить тесто на четыре части, каждую часть раскатать и нарезать на маленькие кусочки. Тесто скатить в шарики и выложить в кастрюлю с разогретым маслом, жарить до золотистой корочки. Шарики выложить на бумажное полотенце, по желанию присыпать сахарной пудрой.

А если вы любите сыр, рекомендуем приготовить пышную творожную ватрушку по рецепту "Телеграфа". Выпечка удивит вас ароматом и потрясающим вкусом, возвращающим в детство.