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Таких сырников-кубиков вы еще не пробовали: рецепт оригинального блюда с начинкой

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Такими интересными творожниками можно накормить даже капризного ребенка Новость обновлена 20 октября 2023, 12:01
Такими интересными творожниками можно накормить даже капризного ребенка. Фото food.obozrevatel.com

Выходит удивительно красиво и вкусно

Сырники-кубики, кроме формы, ничем не отличаются от обычных сырников. Но благодаря этой форме, в них можно положить вкусную начинку.

Блюдо не только приобретет интересный внешний вид, но и может стать вкуснее. А готовятся они очень просто. Об этом рассказали на ProstoWay.

Ингредиенты:

  • 200 г сыра
  • 1 яйцо
  • 3 ст. л. муки
  • банан

Способ приготовления:

  1. Выкладываем сыр в глубокую миску. Туда же разбиваем одно яйцо. тщательно перемешиваем до однородного состояния.
  2. Просеиваем в миску три столовых ложки муки. Снова перемешиваем до однородной массы.
  3. У нас получилась творожная основа, с нее нужно скачать несколько шариков. Скалкой или просто руками каждый шарик превращаем в лепешку.
  4. В центр каждой лепешки выкладываем по кружочку заранее нарезанного банана. Облепляем начинку со всех сторон, руками придаем сырнику форму кубика.
  5. Выкладываем сырники на сковороду. Обжариваем с каждой грани, пока все творожники не станут золотистыми.

Выходит очень вкусно. Подать такие сырники можно с любимым вареньем или домашним сгущенкой.

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#Рецепт #Сыр #Сырники