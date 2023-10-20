Таких сырников-кубиков вы еще не пробовали: рецепт оригинального блюда с начинкой
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Выходит удивительно красиво и вкусно
Сырники-кубики, кроме формы, ничем не отличаются от обычных сырников. Но благодаря этой форме, в них можно положить вкусную начинку.
Блюдо не только приобретет интересный внешний вид, но и может стать вкуснее. А готовятся они очень просто. Об этом рассказали на ProstoWay.
Ингредиенты:
- 200 г сыра
- 1 яйцо
- 3 ст. л. муки
- банан
Способ приготовления:
- Выкладываем сыр в глубокую миску. Туда же разбиваем одно яйцо. тщательно перемешиваем до однородного состояния.
- Просеиваем в миску три столовых ложки муки. Снова перемешиваем до однородной массы.
- У нас получилась творожная основа, с нее нужно скачать несколько шариков. Скалкой или просто руками каждый шарик превращаем в лепешку.
- В центр каждой лепешки выкладываем по кружочку заранее нарезанного банана. Облепляем начинку со всех сторон, руками придаем сырнику форму кубика.
- Выкладываем сырники на сковороду. Обжариваем с каждой грани, пока все творожники не станут золотистыми.
Выходит очень вкусно. Подать такие сырники можно с любимым вареньем или домашним сгущенкой.