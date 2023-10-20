Самые простые лепешки с начинкой: замечательный завтрак или обед в считанные минуты

Начинку можно положить любую, но с тыквой действительно вкусно

Мы рассказывали о сытном тыквенном завтраке — сладкой запекане, которую очень удобно готовить с вечера и есть утром. Пока есть тыквы, нужно максимально использовать их потенциал – предлагаем приготовить вкусные плачинды.

Это простые лепешки с начинкой. Они просто готовятся. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

0,5л молока

100 г кефира

1 чайная ложка соды

2 яйца

2 столовые ложки растительного масла

1 столовая ложка сливочного масла

1-2 столовые ложки сметаны

соль, сахар — по вкусу

мука — сколько возьмет тесто

тыква

Способ приготовления:

Для начинки тыкву натираем на большой терке. Все компоненты для теста кроме муки смешиваем между собой в однородную массу. Начинаем досыпать до нее просеянную муку, замешивая тесто. Муки кладем столько, сколько возьмет тесто, но при этом оно должно остаться мягким и пластичным. Из теста раскатываем тонкие лепешки, похожие на налистники. Равномерно распределяем тертую тыкву по поверхности. Посыпаем слоем сахара и содой на кончике ножа. Залепляем начинку внутрь. Должен выйти лепешка с начинкой. Так поступаем со всем тестом. Обжариваем плачинды на растительном масле, на хорошо разогретой на сковородке. Готовые лепешки обливаем растопленным сливочным маслом и медом. Составляем их друг на друга в глубокой миске.

Вкус готового блюда нежный, понравится даже тем, кто не очень любит тыкву. Также мы делились рецептом тыквенной каши.