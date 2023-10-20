Самые простые лепешки с начинкой: замечательный завтрак или обед в считанные минуты
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Начинку можно положить любую, но с тыквой действительно вкусно
Мы рассказывали о сытном тыквенном завтраке — сладкой запекане, которую очень удобно готовить с вечера и есть утром. Пока есть тыквы, нужно максимально использовать их потенциал – предлагаем приготовить вкусные плачинды.
Это простые лепешки с начинкой. Они просто готовятся. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- 0,5л молока
- 100 г кефира
- 1 чайная ложка соды
- 2 яйца
- 2 столовые ложки растительного масла
- 1 столовая ложка сливочного масла
- 1-2 столовые ложки сметаны
- соль, сахар — по вкусу
- мука — сколько возьмет тесто
- тыква
Способ приготовления:
- Для начинки тыкву натираем на большой терке. Все компоненты для теста кроме муки смешиваем между собой в однородную массу.
- Начинаем досыпать до нее просеянную муку, замешивая тесто. Муки кладем столько, сколько возьмет тесто, но при этом оно должно остаться мягким и пластичным.
- Из теста раскатываем тонкие лепешки, похожие на налистники. Равномерно распределяем тертую тыкву по поверхности. Посыпаем слоем сахара и содой на кончике ножа.
- Залепляем начинку внутрь. Должен выйти лепешка с начинкой. Так поступаем со всем тестом.
- Обжариваем плачинды на растительном масле, на хорошо разогретой на сковородке. Готовые лепешки обливаем растопленным сливочным маслом и медом. Составляем их друг на друга в глубокой миске.
Вкус готового блюда нежный, понравится даже тем, кто не очень любит тыкву. Также мы делились рецептом тыквенной каши.