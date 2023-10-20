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Салат, который первым исчезнет со стола: нежная закуска с курочкой за считанные минуты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасная закуска на праздничный стол и не только
Прекрасная закуска на праздничный стол и не только. Фото prostoway

Компоненты блюда создают восхитительное вкусовое сочетание

Мы рассказывали, как приготовить вкусную и интересную закуску из сельди. Теперь делимся рецептом замечательного салата.

Выходит очень вкусно, все продукты отлично взаимодействуют между собой и создают интересный вкус блюда. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • половина средней головки пекинской капусты
  • 100-120 г копченой курицы
  • 0,5 банки консервированных ананасов
  • 3 вареных яйца
  • 2-3 столовые ложки майонеза
  • 1—2 маленьких зубчика чеснока.
  • щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Тоненько нарезаем капусту. Лучше брать нежнейшую часть капусты, так салат получится особенно легким.
  2. Добавляем к капусте накрошенную тоненькими пластинками курицу. Яйца отвариваем, остужаем и крошим кубиком.
  3. Выкладываем в другие продукты яйца и ананасы. Ананасы следует тоже нарезать небольшими кубиками.
  4. Добавляем к остальным продуктам выжатый чеснок, майонез, соль. Все тщательно перемешиваем. Майонез по желанию можно заменить густым несладким йогуртом или сметаной.

Салат нужно подавать сразу после того, как его заправили – так будет вкуснее. Также мы делились рецептом брокколи, запеченных интересным способом.

Теги:
#Рецепт #Салат #Курятина #Закуска