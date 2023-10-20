Салат, который первым исчезнет со стола: нежная закуска с курочкой за считанные минуты
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Компоненты блюда создают восхитительное вкусовое сочетание
Мы рассказывали, как приготовить вкусную и интересную закуску из сельди. Теперь делимся рецептом замечательного салата.
Выходит очень вкусно, все продукты отлично взаимодействуют между собой и создают интересный вкус блюда. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- половина средней головки пекинской капусты
- 100-120 г копченой курицы
- 0,5 банки консервированных ананасов
- 3 вареных яйца
- 2-3 столовые ложки майонеза
- 1—2 маленьких зубчика чеснока.
- щепотка соли
Способ приготовления:
- Тоненько нарезаем капусту. Лучше брать нежнейшую часть капусты, так салат получится особенно легким.
- Добавляем к капусте накрошенную тоненькими пластинками курицу. Яйца отвариваем, остужаем и крошим кубиком.
- Выкладываем в другие продукты яйца и ананасы. Ананасы следует тоже нарезать небольшими кубиками.
- Добавляем к остальным продуктам выжатый чеснок, майонез, соль. Все тщательно перемешиваем. Майонез по желанию можно заменить густым несладким йогуртом или сметаной.
Салат нужно подавать сразу после того, как его заправили – так будет вкуснее. Также мы делились рецептом брокколи, запеченных интересным способом.