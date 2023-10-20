Салат, который первым исчезнет со стола: нежная закуска с курочкой за считанные минуты

Компоненты блюда создают восхитительное вкусовое сочетание

Мы рассказывали, как приготовить вкусную и интересную закуску из сельди. Теперь делимся рецептом замечательного салата.

Выходит очень вкусно, все продукты отлично взаимодействуют между собой и создают интересный вкус блюда. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

половина средней головки пекинской капусты

100-120 г копченой курицы

0,5 банки консервированных ананасов

3 вареных яйца

2-3 столовые ложки майонеза

1—2 маленьких зубчика чеснока.

щепотка соли

Способ приготовления:

Тоненько нарезаем капусту. Лучше брать нежнейшую часть капусты, так салат получится особенно легким. Добавляем к капусте накрошенную тоненькими пластинками курицу. Яйца отвариваем, остужаем и крошим кубиком. Выкладываем в другие продукты яйца и ананасы. Ананасы следует тоже нарезать небольшими кубиками. Добавляем к остальным продуктам выжатый чеснок, майонез, соль. Все тщательно перемешиваем. Майонез по желанию можно заменить густым несладким йогуртом или сметаной.

Салат нужно подавать сразу после того, как его заправили – так будет вкуснее. Также мы делились рецептом брокколи, запеченных интересным способом.