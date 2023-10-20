Стакан кефира и немного слив: на этот пирог вы потратите семь минут

Элементарная выпечка, идеальная для чая или кофе

Мы рассказывали, как приготовить вкусный пирог из тыквы. Еще один отличный вариант простой осенней выпечки – пироги со сливами.

Такой простой вкусный пирог на кефире приготовить очень просто. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Мука – 280 г

Кефир – 200 мл

Сахар – 160 г

Яйца – 3 шт

Масло сливочное – 80 г (мягкое)

Сода – 1/2 ч.л

Соль – щепотка

Сливы – 6-8 шт

Способ приготовления:

В миске миксером взбиваем вместе размягченное сливочное масло и сахар. Взбиваем около двух минут. Затем добавляем в однородную пышную массу яйца и взбиваем еще раз. В отдельной миске соединяем кефир с содой. Затем добавляем в тесто и перемешиваем. Всыпаем, просеивая, 280 г муки и щепотку соли. Замешиваем тесто. Форму для запекания смазываем сливочным маслом, выливаем тесто, а сверху плотно укладываем дольки слив срезом вверх. При желании можно еще сверху посыпать сахаром Запекаем в предварительно разогретой духовке при 180 С на 45 минут. Готовность проверяем шпажкой.

Очень быстрый и простой пирог к чаю, чтобы обрадовать своих родных. Также молились рецептом интересного морковного рулета.