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Стакан кефира и немного слив: на этот пирог вы потратите семь минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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На этот пирог вы потратите минимум времени и сил
На этот пирог вы потратите минимум времени и сил. Фото ТСН

Элементарная выпечка, идеальная для чая или кофе

Мы рассказывали, как приготовить вкусный пирог из тыквы. Еще один отличный вариант простой осенней выпечки – пироги со сливами.

Такой простой вкусный пирог на кефире приготовить очень просто. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • Мука – 280 г
  • Кефир – 200 мл
  • Сахар – 160 г
  • Яйца – 3 шт
  • Масло сливочное – 80 г (мягкое)
  • Сода – 1/2 ч.л
  • Соль – щепотка
  • Сливы – 6-8 шт

Способ приготовления:

  1. В миске миксером взбиваем вместе размягченное сливочное масло и сахар. Взбиваем около двух минут.
  2. Затем добавляем в однородную пышную массу яйца и взбиваем еще раз. В отдельной миске соединяем кефир с содой. Затем добавляем в тесто и перемешиваем.
  3. Всыпаем, просеивая, 280 г муки и щепотку соли. Замешиваем тесто.
  4. Форму для запекания смазываем сливочным маслом, выливаем тесто, а сверху плотно укладываем дольки слив срезом вверх. При желании можно еще сверху посыпать сахаром
  5. Запекаем в предварительно разогретой духовке при 180 С на 45 минут. Готовность проверяем шпажкой.

Очень быстрый и простой пирог к чаю, чтобы обрадовать своих родных. Также молились рецептом интересного морковного рулета.

Теги:
#Рецепт #Пирог #Выпечка #Сливи