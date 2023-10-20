Стакан кефира и немного слив: на этот пирог вы потратите семь минут
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Элементарная выпечка, идеальная для чая или кофе
Мы рассказывали, как приготовить вкусный пирог из тыквы. Еще один отличный вариант простой осенней выпечки – пироги со сливами.
Такой простой вкусный пирог на кефире приготовить очень просто. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Мука – 280 г
- Кефир – 200 мл
- Сахар – 160 г
- Яйца – 3 шт
- Масло сливочное – 80 г (мягкое)
- Сода – 1/2 ч.л
- Соль – щепотка
- Сливы – 6-8 шт
Способ приготовления:
- В миске миксером взбиваем вместе размягченное сливочное масло и сахар. Взбиваем около двух минут.
- Затем добавляем в однородную пышную массу яйца и взбиваем еще раз. В отдельной миске соединяем кефир с содой. Затем добавляем в тесто и перемешиваем.
- Всыпаем, просеивая, 280 г муки и щепотку соли. Замешиваем тесто.
- Форму для запекания смазываем сливочным маслом, выливаем тесто, а сверху плотно укладываем дольки слив срезом вверх. При желании можно еще сверху посыпать сахаром
- Запекаем в предварительно разогретой духовке при 180 С на 45 минут. Готовность проверяем шпажкой.
Очень быстрый и простой пирог к чаю, чтобы обрадовать своих родных. Также молились рецептом интересного морковного рулета.