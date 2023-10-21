Самый простой завтрак: такой омлет в чашке будет на вашем столе уже через пять минут

Такой омлет будут просить даже дети

Самый важный прием пищи — это завтрак. Мы очень щепетильно относимся к блюдам по утрам. Очень хочется позавтракать легким, но сытным блюдом. А если оно готовится за минуты — цены нет такому рецепту.

Безусловно, самый быстрый, простой и вкусный вариант для завтрака — это пышный омлет. И если кажется, что приготовить что-то новенькое уже невозможно, попробуйте омлет в чашке по рецепту Shuba. Такое креативное и вкусное блюдо очень легко приготовить буквально за несколько минут. Вы будете с удовольствием наслаждаться пышным и мягким омлетом с овощами, главное — выбрать маленькую чашку и следовать рецепту.

Как приготовить омлет в чашке

Ингредиенты:

яйца куриные — 2 шт.;

сливки 15% — 1 ст. л.;

луковый порошок — 3 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

растительное масло — 5 мл.

Для начинки:

перец болгарский красный — 20 г;

сыр чеддер — 20 г.

Способ приготовления:

Подходящую для использования в микроволновке чашку смажьте маслом. В чашку разбейте яйца, добавьте остальные ингредиенты и тщательно взбейте массу до однородного состояния. Туда же добавьте мелко нарезанный перец и натертый сыр. Чашку с омлетом отправьте в микроволновку, готовьте 30 секунд, затем еще 30 секунд и еще 10 секунд (все зависит от мощности микроволновки) и подавайте к столу.

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