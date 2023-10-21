Удивительные мини-шарлотки: оладьи по этому рецепту получатся вкусными и не развалятся

Отличный вариант вместо привычных яблочных пирогов

Сытное, вкусное и быстрое в приготовлении блюдо – это то, что нужно для завтрака. Именно поэтому на завтрак мы любим полакомиться воздушными, нежными оладьями. Если добавить варенье, сгущенку или сметану, приготовить кофе или какао – такой завтрак не только насытит вас, но и поднимет настроение.

Яблочные оладьи по рецепту Рrostoway похожи на маленькие шарлотки, но готовить их быстрее и проще. Можете быть уверены: они никогда не расползутся по сковороде, всегда будут выходить даже у начинающего кулинара.

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты:

яблоки — 2 шт.;

кефир комнатной температуры – 0,5 л;

мука — 2 стакана;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 2 ст. л.;

соль, сода — по щепотке;

корица – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Яблоки почистите, нарежьте ломтиками примерно 0,5 см, посыпьте 1 ст. л. сахара и корицей. Кефир смешайте с солью, оставшимся сахаром и яйцом. В полученную массу добавьте соду, просеянную муку, замесите тесто – по консистенции оно должно напоминать густую сметану. В тесто добавьте яблоки, оставьте "отдохнуть" на 10 минут. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, ложкой выложите оладьи и выпекайте их до золотистого цвета с обеих сторон.

Рекомендуем подавать такие оладьи с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!