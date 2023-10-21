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В самые вкусные сырники не надо добавлять муку: хитрый рецепт с секретом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Самый простой и вкусный рецепт
Самый простой и вкусный рецепт. Фото mlynci.com.ua

Опомнитесь, когда тарелка будет пустой

Золотистые пышные сырники – один из лучших завтраков. Их вариантов достаточно много: сладкие или соленые с укропом, сырники с маком или геркулесом.

Сегодня вместе со Smachnonews мы приготовим необычные сырники — с тыквой. Кроме того, муку мы заменим манкой — она идеально поглотит влагу из сыра и не даст им расплыться на сковороде. Такое вкусное блюдо легко приготовит кто угодно.

Как приготовить тыквенные сырники

Ингредиенты:

  • 300 гр кисломолочного сыра;
  • пшеничная или рисовая мука для обрушения;
  • 100 гр тыквы;
  • 2 желтка;
  • 4 ст. л. манки;
  • 2/3 банана;
  • горсть изюма, предварительно запаренная;
  • щепотка корицы.

Способ приготовления:

  1. Для начала подготовим необходимые ингредиенты. Домашний сыр перетираем через сито. Тыкву отвариваем и перетираем. Все перемешиваем, добавляем 2 желтка, манку и корицу, все тщательно перемешиваем. Оставляем массу на несколько минут, чтобы манка набухла.
  2. Изюм просушиваем, банан нарезаем небольшим кубиком банан, добавляем в сырно-тыквенную массу и все хорошо перемешиваем.
  3. Из полученной массы формируем сырники и каждый обваливаем в пшеничной или рисовой муке.
  4. Противень застилаем пергаментной бумагой, выкладываем сырники т отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 – 30 минут или до румяности.

Рекомендуем приготовить из тыквы запеканку с куриным мясом по рецепту "Телеграф". Вы насладитесь каждый кусочком!

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