В самые вкусные сырники не надо добавлять муку: хитрый рецепт с секретом

Опомнитесь, когда тарелка будет пустой

Золотистые пышные сырники – один из лучших завтраков. Их вариантов достаточно много: сладкие или соленые с укропом, сырники с маком или геркулесом.

Сегодня вместе со Smachnonews мы приготовим необычные сырники — с тыквой. Кроме того, муку мы заменим манкой — она идеально поглотит влагу из сыра и не даст им расплыться на сковороде. Такое вкусное блюдо легко приготовит кто угодно.

Как приготовить тыквенные сырники

Ингредиенты:

300 гр кисломолочного сыра;

пшеничная или рисовая мука для обрушения;

100 гр тыквы;

2 желтка;

4 ст. л. манки;

2/3 банана;

горсть изюма, предварительно запаренная;

щепотка корицы.

Способ приготовления:

Для начала подготовим необходимые ингредиенты. Домашний сыр перетираем через сито. Тыкву отвариваем и перетираем. Все перемешиваем, добавляем 2 желтка, манку и корицу, все тщательно перемешиваем. Оставляем массу на несколько минут, чтобы манка набухла. Изюм просушиваем, банан нарезаем небольшим кубиком банан, добавляем в сырно-тыквенную массу и все хорошо перемешиваем. Из полученной массы формируем сырники и каждый обваливаем в пшеничной или рисовой муке. Противень застилаем пергаментной бумагой, выкладываем сырники т отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 – 30 минут или до румяности.

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