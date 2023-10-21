В самые вкусные сырники не надо добавлять муку: хитрый рецепт с секретом
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Опомнитесь, когда тарелка будет пустой
Золотистые пышные сырники – один из лучших завтраков. Их вариантов достаточно много: сладкие или соленые с укропом, сырники с маком или геркулесом.
Сегодня вместе со Smachnonews мы приготовим необычные сырники — с тыквой. Кроме того, муку мы заменим манкой — она идеально поглотит влагу из сыра и не даст им расплыться на сковороде. Такое вкусное блюдо легко приготовит кто угодно.
Как приготовить тыквенные сырники
Ингредиенты:
- 300 гр кисломолочного сыра;
- пшеничная или рисовая мука для обрушения;
- 100 гр тыквы;
- 2 желтка;
- 4 ст. л. манки;
- 2/3 банана;
- горсть изюма, предварительно запаренная;
- щепотка корицы.
Способ приготовления:
- Для начала подготовим необходимые ингредиенты. Домашний сыр перетираем через сито. Тыкву отвариваем и перетираем. Все перемешиваем, добавляем 2 желтка, манку и корицу, все тщательно перемешиваем. Оставляем массу на несколько минут, чтобы манка набухла.
- Изюм просушиваем, банан нарезаем небольшим кубиком банан, добавляем в сырно-тыквенную массу и все хорошо перемешиваем.
- Из полученной массы формируем сырники и каждый обваливаем в пшеничной или рисовой муке.
- Противень застилаем пергаментной бумагой, выкладываем сырники т отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 – 30 минут или до румяности.
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