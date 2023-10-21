Сколько не приготовьте - будет мало: бутерброды с селедочным маслом разлетятся за секунду
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Простая и бюджетная закуска придется по вкусу всем
Самые разнообразные намазки и паштеты уместны всегда, ведь их легко приготовить из простых ингредиентов. В случае внезапного голода или нежданных гостей можно быстро приготовить простую намазку или печеночный паштет.
Сегодня мы приготовим необычную намазку из сельди по рецепту Shuba. Это простое, быстрое и дешевое решение придется по вкусу всем. Такой универсальной закуской можно нафаршировать яйца, намазать бутерброды, украсить крекеры и даже промазать слои торта из блинов. К тому же селедочное масло можно заморозить и достать для внезапных гостей. К тому же его можно изменять на свой вкус: добавить оливки, зелень, вареное яйцо или сок лимона.
Как приготовить масло из селедки
Ингредиенты на 4 порции:
- масло сливочное 73% — 200 г;
- сельдь, филе — 2 шт.;
- яблоки — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- хлеб — 40 г;
- молоко 2,8% — 40 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Рыбу очистите от внутренностей, отрежьте головы и хвосты, снимите кожицу и удалите косточки.
- Лук и яблоко очистите от кожуры и нарежьте кусочками, а хлеб замочите в молоке.
- Все подготовленные ингредиенты сложите в чашу блендера и измельчите. Добавьте размягченное сливочное масло, соль и перец. Все перемешайте до образования пышной массы и поставьте в холодильник на час.
Селедочное масло лучше всего сочетается с белым или бородинским хлебом. Можно также подавать намазку с гренками по рецепту "Телеграфа".