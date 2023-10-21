Сколько не приготовьте - будет мало: бутерброды с селедочным маслом разлетятся за секунду

Простая и бюджетная закуска придется по вкусу всем

Самые разнообразные намазки и паштеты уместны всегда, ведь их легко приготовить из простых ингредиентов. В случае внезапного голода или нежданных гостей можно быстро приготовить простую намазку или печеночный паштет.

Сегодня мы приготовим необычную намазку из сельди по рецепту Shuba. Это простое, быстрое и дешевое решение придется по вкусу всем. Такой универсальной закуской можно нафаршировать яйца, намазать бутерброды, украсить крекеры и даже промазать слои торта из блинов. К тому же селедочное масло можно заморозить и достать для внезапных гостей. К тому же его можно изменять на свой вкус: добавить оливки, зелень, вареное яйцо или сок лимона.

Как приготовить масло из селедки

Ингредиенты на 4 порции:

масло сливочное 73% — 200 г;

сельдь, филе — 2 шт.;

яблоки — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

хлеб — 40 г;

молоко 2,8% — 40 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Рыбу очистите от внутренностей, отрежьте головы и хвосты, снимите кожицу и удалите косточки. Лук и яблоко очистите от кожуры и нарежьте кусочками, а хлеб замочите в молоке. Все подготовленные ингредиенты сложите в чашу блендера и измельчите. Добавьте размягченное сливочное масло, соль и перец. Все перемешайте до образования пышной массы и поставьте в холодильник на час.

Селедочное масло лучше всего сочетается с белым или бородинским хлебом. Можно также подавать намазку с гренками по рецепту "Телеграфа".