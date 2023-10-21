Для уютного семейного чаепития: такую запеканку будете готовить, пока есть тыква

Выпечка не оставит никого равнодушным

Тыква — универсальный, вкусный и очень полезный продукт. Из нее можно приготовить невероятный суп и фантастические панкейки.

Если вы задумываетесь, что приготовить для семейного чаепития, то такой рецепт Shuba невероятно вкусной творожной запеканки с тыквой. Она гармонично сочетает в себе нежный вкус сыра и аромат тыквы, а грецкие орехи делают ее неповторимой. Для приготовления этой запеканки советуем выбрать тыкву сорта микадо или мускатную тыкву, они имеют яркий цвет, сладковатый вкус и более мягкую мякоть.

Как приготовить творожную запеканку с тыквой

Ингредиенты на 8 порций:

творог 9% — 400 г;

грецкие орехи — 0.5 стакана;

яйца куриные — 2 шт.;

сахар — 100 г;

мука пшеничная — 2 ст. л.;

масло сливочное 82% — 120 г;

сметана 20% — 100 г;

тыква — 200 г;

сахар ванильный — 8 г.

Способ приготовления:

В глубокую миску отправьте творог, обычный сахар и ванильный. Туда же добавьте яйца, 100 г мягкого сливочного масла, сметану, муку. Все ингредиенты перемешайте с помощью блендера. Тыкву очистите, порежьте кубиками примерно 1-2 см. На сковороде с оставшимся сливочным маслом обжарьте до румяности тыкву и орехи. Форму смажьте маслом, выложите половину сырной массы, сверху обжаренную тыкву с орехами и вторую половину массы. Отправьте в духовку на 35 минут при 180°С. Готовый пирог оставьте остывать, посыпьте сахарной пудрой, по желанию украсьте мятой и подавайте.

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