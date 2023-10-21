Такие сочные котлетки очень любят в Китае: проверенный рецепт

Любимое блюдо по необычному рецепту

Сочные, ароматные котлетки мы готовим достаточно часто. Это блюдо уместно и на праздничный стол, и для семейного обеда или ужина. Несмотря на простоту рецепта, каждый кулинар хочет сделать свои биточки самыми вкусными.

Сегодня мы вместе с "Важно знать" решили удивить вас необычным рецептом привычных котлет. Именно такие биточки готовят китайские повара уже 150 лет. Дело в том, что в тот период императорам не готовили блюда с рисом — он считался уделом простонародья. Именно поэтому котлетки мы приготовим именно с манкой.

Как приготовить котлеты по китайскому рецепту

Ингредиенты:

600 г фарша;

2 куриных яйца;

4 ст. л. манной крупы;

2 луковицы;

2 картофелины;

0,5 ч. л. паприки;

0,5 ч. л. кориандра;

0,5 ч. л. соли;

щепотка черного перца.

Способ приготовления:

В отдельной посуде смешайте фарш и манку, все тщательно перемешайте и дайте настояться 10 минут. В другую посудину нарежь крупными кусочками лук, вбейте яйца и погружным блендером перебейте все в однородную массу. В яично-луковую массу добавьте кориандр, паприку и соль, все перемешайте и тщательно перемешайте. Добавьте ее в фарш, перемешайте и отбейте. Смочите руки в воде и слепите котлеты. Обжарьте их до румяной корочки в разогретой с растительным маслом сковороде. Картошку очистите, нарежьте тонкими пластинами. Картофель выложите в глубокую сковородку, уложите на них котлеты. Все залейте 50 мл воды, накройте крышкой, тушите на медленном огне 15 минут.

Если хотите попробовать турецкие котлеты, приготовьте их по рецепту "Телеграфа". Они вас впечатлят!