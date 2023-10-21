Понадобятся шпажки: как пожарить мойву, чтобы она получилась вкуснее самой дорогой рыбы
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Необычно, быстро и невероятно вкусно
Рыба – очень полезный и вкусный продукт. Если вы уже готовили рыбу в кляре, то самое время поэкспериментировать.
И экспериментировать мы будем с мойвой. Мы привыкли эту рыбу готовить традиционно – жарить на сковороде. Сегодня вместе с Рixelinform мы приготовим ее необычным способом – пожарим на шпажках. Такое блюдо получится не только вкусным, но и эффектным на вид – не хуже, чем в самых дорогих ресторанах.
Как приготовить мойву на шпажках
Ингредиенты:
- 800 г мойвы;
- 1 луковица;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 1 ч. л. соли;
- 0,25 ч. л. красного молотого перца;
- пшеничная мука;
- подсолнечное масло.
Способ приготовления:
- Рыбу очистите от голов и внутренностей, промойте и высушите с помощью бумажных полотенец.
- Лук очистите от шелухи, помойте и натрите на мелкой терке. Получившуюся массу переложите в ситечко и отожмите – так вы получите сок лука.
- Смешайте сок от лука с лимонным, добавьте соль и перец. В полученном маринаде подержите мойву около 20 минут.
- Через указанное время наколите мойву на шпажки. Для этого проколите каждую рыбку поближе к голове, затем практически посередине, и наконец – у хвоста.
- Рыбу обваляйте в муке и пожарьте в сковороде с подсолнечным маслом до румяности.
Такой необычный "шашлычок" можно подавать с домашней чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!