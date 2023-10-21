Понадобятся шпажки: как пожарить мойву, чтобы она получилась вкуснее самой дорогой рыбы

Необычно, быстро и невероятно вкусно

Рыба – очень полезный и вкусный продукт. Если вы уже готовили рыбу в кляре, то самое время поэкспериментировать.

И экспериментировать мы будем с мойвой. Мы привыкли эту рыбу готовить традиционно – жарить на сковороде. Сегодня вместе с Рixelinform мы приготовим ее необычным способом – пожарим на шпажках. Такое блюдо получится не только вкусным, но и эффектным на вид – не хуже, чем в самых дорогих ресторанах.

Как приготовить мойву на шпажках

Ингредиенты:

800 г мойвы;

1 луковица;

1 ст. л. лимонного сока;

1 ч. л. соли;

0,25 ч. л. красного молотого перца;

пшеничная мука;

подсолнечное масло.

Способ приготовления:

Рыбу очистите от голов и внутренностей, промойте и высушите с помощью бумажных полотенец. Лук очистите от шелухи, помойте и натрите на мелкой терке. Получившуюся массу переложите в ситечко и отожмите – так вы получите сок лука. Смешайте сок от лука с лимонным, добавьте соль и перец. В полученном маринаде подержите мойву около 20 минут. Через указанное время наколите мойву на шпажки. Для этого проколите каждую рыбку поближе к голове, затем практически посередине, и наконец – у хвоста. Рыбу обваляйте в муке и пожарьте в сковороде с подсолнечным маслом до румяности.

Такой необычный "шашлычок" можно подавать с домашней чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!