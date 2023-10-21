Соус по этому рецепту превратит даже дешевые макароны в ресторанное блюдо
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Его будут просить и взрослые, и дети
Макароны — один из любимых гарниров на наших столах. Если вы уже пробовали мясную подливу и томатный соус к макаронам, то пришло время для соуса болоньезе.
Сегодня мы вместе с "УНИАН" приготовим фантастический соус к спагетти. Такая заправка изменит блюдо, придавая неповторимый аромат и вкус. Ваши близкие сметут все макароны в магазине с такой подливкой.
Как приготовить мясной соус к спагетти
Ингредиенты;
- фарш мясной — 500 г;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- соль — 1 ч. л.;
- перец — 0,5 ч. л.;
- томаты свежие — 0,5 кг или томаты в собственном соку — 0,5-1 л.
Способ приготовления:
- Чеснок и лук помойте, очистите. Чеснок пропустите через пресс, лук мелко нарежьте.
- Свежие томаты или томаты в собственном соку очистите от кожуры и нарежьте кусочками.
- Сковороду смажьте маслом, выложите фарш, добавьте лук, чеснок. Обжаривайте около 20-30 минут на среднем огне, помешивая — кусочки фарша должны быть величиной с горошину.
- Фарш посолите, поперчите, добавьте измельченные томаты вместе с соком и тушите соус до готовности — это займет около 10 минут
Рекомендуем приготовить также томатный соус к макаронам по рецепту "Телеграфа". Он придаст макаронам изысканности и непревзойденного вкуса.