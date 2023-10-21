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Зимой просто откроете и добавите в борщ: такую заправку вы приготовите за полчаса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Этот рецепт зимой упростит приготовление борща
Этот рецепт зимой упростит приготовление борща. Фото pexels.com

Все намного проще, чем вы думаете

Борщ — это наше национальное блюдо. Это блюдо даже внесено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Однако все знают, что для приготовления борща потребуется много времени. Вместе с "УНИАН" поделимся рецептом заправки, которая существенно облегчит вам приготовления блюда. Вам просто нужно будет в бульон с мясом положить картошку и покрошить капусту, отварить, а за пять минут до готовности добавить в борщ заправку и все тщательно перемешать. Попробуем?

Как приготовить заправку для борща на зиму

Ингредиенты:

  • свекла — 2 шт.;
  • томат — 6 шт.;
  • болгарский перец — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт. ;
  • репчатый лук — 2 шт.;
  • чеснок — 3 шт.;
  • укроп — 10 веточек.;
  • подсолнечное масло — 100-150 мл.;
  • уксус (9%) — 3 ст. л. ;
  • сахар — 1 ст. л. ;
  • соль — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Морковь, свеклу, чеснок, перец и лук помойте, очистите. Морковь и свеклу натрите на терке, чеснок и лук мелко нарежьте. Перец нарежьте средними кубиками.
  2. В кастрюлю с толстыми стенками положите чеснок и лук и потушите 4 минуты. Через указанное время добавьте морковь, потушите 3 минуты и положите перец со свеклой.
  3. Томаты натрите на терке, кожицу выкиньте. Полученную томатную массу вместе с сахаром добавьте к остальным овощам, посолите и потушите 30 минут.
  4. Укроп нарежьте, отправьте к овощам вместе с уксусом, потушите 5 минут. Заправка готова.

Ранее мы рассказывали, что добавить в борщ, чтобы он стал вкуснее. Простой трюк сделает ваш борщ идеальным.

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