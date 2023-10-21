Сметут первым на праздничном столе: невероятный салат из обычных крабовых палочек

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Без разнообразных салатов невозможно представить себе ни праздничный стол, ни семейные посиделки. Что может быть проще, чем нарезать все ингредиенты, заправить любимым соусом и подать на стол?

Если речь идет крабовых палочках, то сразу все вспоминают о классическом салате. Обычно в его состав входят сами палочки, рис, яйца, огурец и консервированная кукуруза. А что, если удивить близких и приготовить салат с крабовыми палочками по-новому? Shuba предлагает необычный рецепт блюда, где из классических ингредиентов только крабовые палочки и майонез. Этот салат станет достойной заменой привычному блюду.

Как приготовить салат "Красное море"

Ингредиенты на 4 порции:

крабовые палочки — 12 шт.;

перец сладкий — 1 шт.;

томаты — 2 шт.;

сыр твердый — 70 г;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

укроп, веточка, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Овощи помойте. У перца вырежьте сердцевину, нарежьте соломкой. Помидоры порежьте тонкими ломтиками. Все нарезанные овощи сложите в миску. Укроп и чеснок помойте. Укроп мелко нарежьте. Чеснок пропустите через пресс. Крабовые палочки порежьте полосками, высыпьте в овощи. Все ингредиенты смешайте, добавьте майонез, соль, перец и перемешайте. Выложите в салатник, посыпьте натертым на средней терке сыром и подавайте.

Рекомендуем также приготовить салат с крабовыми палочками, творогом и огурцом по рецепту "Телеграфа". Его по достоинству оценят и те, кто боится поправиться, и самые опытные гурманы.