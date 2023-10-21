Сметут первым на праздничном столе: невероятный салат из обычных крабовых палочек
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Без разнообразных салатов невозможно представить себе ни праздничный стол, ни семейные посиделки. Что может быть проще, чем нарезать все ингредиенты, заправить любимым соусом и подать на стол?
Если речь идет крабовых палочках, то сразу все вспоминают о классическом салате. Обычно в его состав входят сами палочки, рис, яйца, огурец и консервированная кукуруза. А что, если удивить близких и приготовить салат с крабовыми палочками по-новому? Shuba предлагает необычный рецепт блюда, где из классических ингредиентов только крабовые палочки и майонез. Этот салат станет достойной заменой привычному блюду.
Как приготовить салат "Красное море"
Ингредиенты на 4 порции:
- крабовые палочки — 12 шт.;
- перец сладкий — 1 шт.;
- томаты — 2 шт.;
- сыр твердый — 70 г;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- укроп, веточка, соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Овощи помойте. У перца вырежьте сердцевину, нарежьте соломкой. Помидоры порежьте тонкими ломтиками. Все нарезанные овощи сложите в миску.
- Укроп и чеснок помойте. Укроп мелко нарежьте. Чеснок пропустите через пресс.
- Крабовые палочки порежьте полосками, высыпьте в овощи.
- Все ингредиенты смешайте, добавьте майонез, соль, перец и перемешайте.
- Выложите в салатник, посыпьте натертым на средней терке сыром и подавайте.
Рекомендуем также приготовить салат с крабовыми палочками, творогом и огурцом по рецепту "Телеграфа". Его по достоинству оценят и те, кто боится поправиться, и самые опытные гурманы.