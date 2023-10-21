Укр

Вы не догадаетесь, что этот десерт такой дешевый: оригинальный рулет как из дорогой кондитерской

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Очень вкусные сезонные сладости
Очень вкусные сезонные сладости

Рецепт невероятно вкусного десерта

Выпечка с овощами в составе отвоевывает себе все больше и больше поклонников с каждым сезоном. Если вы уже готовили тыквенный пирог, обратите внимание на этот рецепт морковного рулета.

За начинку в нем будет нежный сыр маскарпоне – и этот буквально единственный дорогостоящий компонент. Вкус моркови в десерте не ощущается, крем очень нежный. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • Морковь — 350 г
  • Сахар – 100 г
  • Яйца – 3 шт
  • Пшеничная мука – 100 г
  • Разрыхлитель – 1 чайн. л
  • Растительное масло – 2 стол. л
  • Соль – 0.5 чайн. л.
  • Сливки – 170 мл
  • Маскарпоне – 250 г
  • Сахарная пудра – 100 г

Способ приготовления:

  1. Моем и чистим морковь. Натираем ее на мелкой терке.
  2. Взбиваем яйца с сахаром, пока объем не увеличится вдвое. Тогда добавляем растительное масло и еще взбиваем 1 минуту.
  3. К массе добавляем тертую морковь. кладем в тесто щепотку соли, просеиваем муку с разрыхлителем. Все хорошо перемешиваем.
  4. Выливаем эту массу на противень, застеленный пергаментом. Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
  5. Готовый бисквит достаем и вместе с пергаментом снимаем с противня. Переворачиваем его на чистое полотенце, снимаем бумагу. Горячий бисквит сворачиваем в рулет и так оставляем до остывания.
  6. Для крема взбиваем сливки до стойких пиков. Добавляем маскарпоне и сахарную пудру. Смешиваем.
  7. Крем смазываем на бисквит. И сворачиваем обратно в рулет.

Готовый рулет с творогом ставим минимум на 2 часа в холодильник. Также мы делились рецептом вкусных вафельных трубочек с начинкой.

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