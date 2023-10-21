Вы не догадаетесь, что этот десерт такой дешевый: оригинальный рулет как из дорогой кондитерской
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Рецепт невероятно вкусного десерта
Выпечка с овощами в составе отвоевывает себе все больше и больше поклонников с каждым сезоном. Если вы уже готовили тыквенный пирог, обратите внимание на этот рецепт морковного рулета.
За начинку в нем будет нежный сыр маскарпоне – и этот буквально единственный дорогостоящий компонент. Вкус моркови в десерте не ощущается, крем очень нежный. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- Морковь — 350 г
- Сахар – 100 г
- Яйца – 3 шт
- Пшеничная мука – 100 г
- Разрыхлитель – 1 чайн. л
- Растительное масло – 2 стол. л
- Соль – 0.5 чайн. л.
- Сливки – 170 мл
- Маскарпоне – 250 г
- Сахарная пудра – 100 г
Способ приготовления:
- Моем и чистим морковь. Натираем ее на мелкой терке.
- Взбиваем яйца с сахаром, пока объем не увеличится вдвое. Тогда добавляем растительное масло и еще взбиваем 1 минуту.
- К массе добавляем тертую морковь. кладем в тесто щепотку соли, просеиваем муку с разрыхлителем. Все хорошо перемешиваем.
- Выливаем эту массу на противень, застеленный пергаментом. Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
- Готовый бисквит достаем и вместе с пергаментом снимаем с противня. Переворачиваем его на чистое полотенце, снимаем бумагу. Горячий бисквит сворачиваем в рулет и так оставляем до остывания.
- Для крема взбиваем сливки до стойких пиков. Добавляем маскарпоне и сахарную пудру. Смешиваем.
- Крем смазываем на бисквит. И сворачиваем обратно в рулет.
Готовый рулет с творогом ставим минимум на 2 часа в холодильник. Также мы делились рецептом вкусных вафельных трубочек с начинкой.