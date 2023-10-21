Вы не догадаетесь, что этот десерт такой дешевый: оригинальный рулет как из дорогой кондитерской

Рецепт невероятно вкусного десерта

Выпечка с овощами в составе отвоевывает себе все больше и больше поклонников с каждым сезоном. Если вы уже готовили тыквенный пирог, обратите внимание на этот рецепт морковного рулета.

За начинку в нем будет нежный сыр маскарпоне – и этот буквально единственный дорогостоящий компонент. Вкус моркови в десерте не ощущается, крем очень нежный. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

Морковь — 350 г

Сахар – 100 г

Яйца – 3 шт

Пшеничная мука – 100 г

Разрыхлитель – 1 чайн. л

Растительное масло – 2 стол. л

Соль – 0.5 чайн. л.

Сливки – 170 мл

Маскарпоне – 250 г

Сахарная пудра – 100 г

Способ приготовления:

Моем и чистим морковь. Натираем ее на мелкой терке. Взбиваем яйца с сахаром, пока объем не увеличится вдвое. Тогда добавляем растительное масло и еще взбиваем 1 минуту. К массе добавляем тертую морковь. кладем в тесто щепотку соли, просеиваем муку с разрыхлителем. Все хорошо перемешиваем. Выливаем эту массу на противень, застеленный пергаментом. Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Готовый бисквит достаем и вместе с пергаментом снимаем с противня. Переворачиваем его на чистое полотенце, снимаем бумагу. Горячий бисквит сворачиваем в рулет и так оставляем до остывания. Для крема взбиваем сливки до стойких пиков. Добавляем маскарпоне и сахарную пудру. Смешиваем. Крем смазываем на бисквит. И сворачиваем обратно в рулет.

Готовый рулет с творогом ставим минимум на 2 часа в холодильник. Также мы делились рецептом вкусных вафельных трубочек с начинкой.