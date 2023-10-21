Не из мяса и даже не из рыбы: никто не догадается, из чего эти котлетки

Близкие удивятся, но попросят добавки

Из гороха можно варить не только сытные и вкусные супы. С ним можно приготовить много других вкусных блюд и сегодня мы вам это докажем.

Вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" приготовим сегодня гороховые котлеты. Для приготовления этого необычного блюда вам понадобятся простые продукты из холодильника. Кстати, при приготовлении котлет можно добавлять картофель, морковь, капусту или кабачок – так они будут более сочными. Сыр, грибы или мясной фарш сделают блюдо более сытным. Котлеты можно сделать более диетическими, убрав из рецепта сметану и приготовив их в духовке.

Как приготовить гороховые котлеты

Ингредиенты:

горох – 200 г;

лук репчатый – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

мука – 1,5 ст. л.;

сметана – 1 ст. л.;

соль, черный молотый перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Горох замочите в воде на несколько часов или всю ночь, затем несколько раз промойте. Горох отправьте в сотейник, залейте вдвое большее количество воды и доведите до кипения. Снимите пену и варите на минимальном огне полного испарения воды. Посолите и периодически помешивайте, варите в состояние пюре. При необходимости взбейте погружным блендером и дайте полностью остыть. Лук очистите, нарежьте небольшими кубиками, обжарьте в растительном масле до легкой золотистости, остудите и добавьте к гороху. В массу вбейте яйцо, добавьте муку и сметану, посолите и поперчите, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом и ложкой выложите гороховую массу, обжарьте с обеих сторон в течение 2-3 минут и выложите на салфетку.

Подавайте гороховые котлеты с соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.