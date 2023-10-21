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Печенье с детства: дешевые и невероятно вкусные "Гусиные лапки"

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такого печенья можно сразу делать двойную порцию
Такого печенья можно сразу делать двойную порцию. Фото static.1000.menu

Прекрасный рецепт, если хочется сладенького

Мы рассказывали, как приготовить классическое печенье с джемом. Теперь делимся рецептом сладостей, по вкусу напоминающих детство.

Печенье "Гусиные лапки" готовится из самых простых продуктов. Оно получается невероятно вкусное, мягкое и рассыпчатое. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • Мука – 200 г
  • Разрыхлитель – 1 чайная ложка
  • Соль – щепотка
  • Холодное сливочное масло – 125 г
  • Гладкий творог – 250 г
  • Сахарный песок – 110 г
  • Ванильный сахар – 1 чайная ложка
  • Корица – по желанию

Способ приготовления:

  1. В миску высыпаем муку, разрыхлитель, соль и перемешиваем. На большой терке натираем холодное сливочное масло. Руками смешиваем его с сыпучими ингредиентами.
  2. Добавляем творог и замешиваем однородное тесто. Заворачиваем его в пакет и кладем в холодильник на 30-60 минут.
  3. В отдельной тарелке соединяем сахар и ванильный сахар. Делим тесто на две части и по одной раскатываем скалкой, обваленной в муке. Стаканом вырезаем кружочки.
  4. Заготовки из теста обваливаем в сахарной смеси. Каждый кружочек складываем пополам, а потом еще раз пополам.
  5. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем примерно 20 минут, в предварительно разогретой до 190 градусов выходке.

Выходит вкусное рассыпчатое печенье. Также мы рассказывали, как приготовить ароматную осеннюю тыквенную кашу.

Теги:
#Рецепт #Печенье #Выпечка #Тесто