Печенье с детства: дешевые и невероятно вкусные "Гусиные лапки"

Прекрасный рецепт, если хочется сладенького

Мы рассказывали, как приготовить классическое печенье с джемом. Теперь делимся рецептом сладостей, по вкусу напоминающих детство.

Печенье "Гусиные лапки" готовится из самых простых продуктов. Оно получается невероятно вкусное, мягкое и рассыпчатое. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 1 чайная ложка

Соль – щепотка

Холодное сливочное масло – 125 г

Гладкий творог – 250 г

Сахарный песок – 110 г

Ванильный сахар – 1 чайная ложка

Корица – по желанию

Способ приготовления:

В миску высыпаем муку, разрыхлитель, соль и перемешиваем. На большой терке натираем холодное сливочное масло. Руками смешиваем его с сыпучими ингредиентами. Добавляем творог и замешиваем однородное тесто. Заворачиваем его в пакет и кладем в холодильник на 30-60 минут. В отдельной тарелке соединяем сахар и ванильный сахар. Делим тесто на две части и по одной раскатываем скалкой, обваленной в муке. Стаканом вырезаем кружочки. Заготовки из теста обваливаем в сахарной смеси. Каждый кружочек складываем пополам, а потом еще раз пополам. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем примерно 20 минут, в предварительно разогретой до 190 градусов выходке.

Выходит вкусное рассыпчатое печенье. Также мы рассказывали, как приготовить ароматную осеннюю тыквенную кашу.