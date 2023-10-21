Печенье с детства: дешевые и невероятно вкусные "Гусиные лапки"
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Прекрасный рецепт, если хочется сладенького
Мы рассказывали, как приготовить классическое печенье с джемом. Теперь делимся рецептом сладостей, по вкусу напоминающих детство.
Печенье "Гусиные лапки" готовится из самых простых продуктов. Оно получается невероятно вкусное, мягкое и рассыпчатое. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- Мука – 200 г
- Разрыхлитель – 1 чайная ложка
- Соль – щепотка
- Холодное сливочное масло – 125 г
- Гладкий творог – 250 г
- Сахарный песок – 110 г
- Ванильный сахар – 1 чайная ложка
- Корица – по желанию
Способ приготовления:
- В миску высыпаем муку, разрыхлитель, соль и перемешиваем. На большой терке натираем холодное сливочное масло. Руками смешиваем его с сыпучими ингредиентами.
- Добавляем творог и замешиваем однородное тесто. Заворачиваем его в пакет и кладем в холодильник на 30-60 минут.
- В отдельной тарелке соединяем сахар и ванильный сахар. Делим тесто на две части и по одной раскатываем скалкой, обваленной в муке. Стаканом вырезаем кружочки.
- Заготовки из теста обваливаем в сахарной смеси. Каждый кружочек складываем пополам, а потом еще раз пополам.
- Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем примерно 20 минут, в предварительно разогретой до 190 градусов выходке.
Выходит вкусное рассыпчатое печенье. Также мы рассказывали, как приготовить ароматную осеннюю тыквенную кашу.