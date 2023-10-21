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Тарелки будут пустыми: самый вкусны салат из печени

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Если обычные салаты вам надоели попробуйте приготовить это блюдо
Если обычные салаты вам надоели попробуйте приготовить это блюдо. Фото Facebook.com

Очень вкусный и сытный салат из куриной печени, с яйцами и морковью

Не все любят печень. Однако, если знать хитрости приготовления этого субпродукта и принципы сочетания с другими продуктами, можно получить вкуснейшее блюдо на скорую руку.

Одним из таких является салат с куриной печенью, плавленными сырками и морковью. А рецептом с нами поделились на Facebook-странице "Книга Рецептов. Вкусно и просто".

Как приготовить салат с куриной печенью и морковью "Дворянский"

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 500 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Морковь – 150 г
  • Лук репчатый – 100 г
  • Сыр плавленый – 90 г
  • Майонез – по вкусу
  • Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Печень помыть, просушить, убрать все лишнее, нарезать на кусочки.
  2. Обжарить ее на сковороде.
  3. Отдельно обжарить лук с морковью до мягкости, около 7 минут, остудить.
  4. Печень нарезать соломкой.
  5. Плавленый сыр натереть на крупной терке.
  6. Отваренные яйца нарезать кубиками.
  7. В миске соединить все ингредиенты, добавить майонез, соль, перец, перемешать.

А если вы любите печень, рекомендуем приготовить невероятный копеечный праздничный салат из этого субпродукта. Он получается сочным, нежным и эффектно выглядит на праздничном столе.

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#Салат #Печень #Готовим дома