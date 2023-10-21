Тарелки будут пустыми: самый вкусны салат из печени

Очень вкусный и сытный салат из куриной печени, с яйцами и морковью

Не все любят печень. Однако, если знать хитрости приготовления этого субпродукта и принципы сочетания с другими продуктами, можно получить вкуснейшее блюдо на скорую руку.

Одним из таких является салат с куриной печенью, плавленными сырками и морковью. А рецептом с нами поделились на Facebook-странице "Книга Рецептов. Вкусно и просто".

Как приготовить салат с куриной печенью и морковью "Дворянский"

Ингредиенты:

Куриная печень – 500 г

Яйца — 2 шт.

Морковь – 150 г

Лук репчатый – 100 г

Сыр плавленый – 90 г

Майонез – по вкусу

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Печень помыть, просушить, убрать все лишнее, нарезать на кусочки. Обжарить ее на сковороде. Отдельно обжарить лук с морковью до мягкости, около 7 минут, остудить. Печень нарезать соломкой. Плавленый сыр натереть на крупной терке. Отваренные яйца нарезать кубиками. В миске соединить все ингредиенты, добавить майонез, соль, перец, перемешать.

А если вы любите печень, рекомендуем приготовить невероятный копеечный праздничный салат из этого субпродукта. Он получается сочным, нежным и эффектно выглядит на праздничном столе.