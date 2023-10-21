Тарелки будут пустыми: самый вкусны салат из печени
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Очень вкусный и сытный салат из куриной печени, с яйцами и морковью
Не все любят печень. Однако, если знать хитрости приготовления этого субпродукта и принципы сочетания с другими продуктами, можно получить вкуснейшее блюдо на скорую руку.
Одним из таких является салат с куриной печенью, плавленными сырками и морковью. А рецептом с нами поделились на Facebook-странице "Книга Рецептов. Вкусно и просто".
Как приготовить салат с куриной печенью и морковью "Дворянский"
Ингредиенты:
- Куриная печень – 500 г
- Яйца — 2 шт.
- Морковь – 150 г
- Лук репчатый – 100 г
- Сыр плавленый – 90 г
- Майонез – по вкусу
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Печень помыть, просушить, убрать все лишнее, нарезать на кусочки.
- Обжарить ее на сковороде.
- Отдельно обжарить лук с морковью до мягкости, около 7 минут, остудить.
- Печень нарезать соломкой.
- Плавленый сыр натереть на крупной терке.
- Отваренные яйца нарезать кубиками.
- В миске соединить все ингредиенты, добавить майонез, соль, перец, перемешать.
А если вы любите печень, рекомендуем приготовить невероятный копеечный праздничный салат из этого субпродукта. Он получается сочным, нежным и эффектно выглядит на праздничном столе.