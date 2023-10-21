Осень в самом разгаре: рецепт тыквенного пирога

Такая выпечка к чаю всегда получается яркой, нежной и поднимает настроение

В разгар осени хочется читать книжки, укутавшись пледом, пить облепиховый чай с близкими и готовить вкусную пряную выпечку с сезонными фруктами и овощами. Тыквенный пирог, популярный в это время года, готовится очень легко и не требует особых усилий.

Песочное тесто отлично сочетается с нежной и яркой начинкой. А рецептом с нами поделились на портале "Готовим дома".

Как приготовить тыквенный пирог

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 400 г

Масло сливочное — 250 г

Яйцо куриное — 3 шт

Тыква — 900 г

Сахар — 200 г

Сливки 30% — 200 мл

Корица — по вкусу

Ванилин — по вкусу

Соль — по вкусу

Способ приготовления:

В глубокую миску просеять соль и муку. Добавить размягченное сливочное масло и растереть руками, чтобы смесь напоминала хлебные крошки. Добавить одно яйцо, замесить тесто. Скатать его шар, обернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 40 минут. Тыкву очистить, порезать на кусочки, переложить в кастрюлю, залить небольшим количеством воды и варить до мягкости. Когда тыква немного остынет, измельчить блендером. Добавить к пюре два яйца, сахар, сливки, пряности, соль. Тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности и застелить им круглую форму диаметром 30 см. Выпекать в течение 15 минут при 190 градусах. Вылить в форму с запеченным тестом тыквенную начинку. Выпекать пирог еще 50–55 минут при 180 градусах. После этого оставить выпечку остыть и можно подавать к столу.

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