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Осень в самом разгаре: рецепт тыквенного пирога

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Нежный десерт из тыквы и рассыпчатого теста станет украшением стола
Нежный десерт из тыквы и рассыпчатого теста станет украшением стола. Фото lifehacker.ru

Такая выпечка к чаю всегда получается яркой, нежной и поднимает настроение

В разгар осени хочется читать книжки, укутавшись пледом, пить облепиховый чай с близкими и готовить вкусную пряную выпечку с сезонными фруктами и овощами. Тыквенный пирог, популярный в это время года, готовится очень легко и не требует особых усилий.

Песочное тесто отлично сочетается с нежной и яркой начинкой. А рецептом с нами поделились на портале "Готовим дома".

Как приготовить тыквенный пирог

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная — 400 г
  • Масло сливочное — 250 г
  • Яйцо куриное — 3 шт
  • Тыква — 900 г
  • Сахар — 200 г
  • Сливки 30% — 200 мл
  • Корица — по вкусу
  • Ванилин — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. В глубокую миску просеять соль и муку.
  2. Добавить размягченное сливочное масло и растереть руками, чтобы смесь напоминала хлебные крошки.
  3. Добавить одно яйцо, замесить тесто.
  4. Скатать его шар, обернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 40 минут.
  5. Тыкву очистить, порезать на кусочки, переложить в кастрюлю, залить небольшим количеством воды и варить до мягкости.
  6. Когда тыква немного остынет, измельчить блендером.
  7. Добавить к пюре два яйца, сахар, сливки, пряности, соль.
  8. Тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности и застелить им круглую форму диаметром 30 см. Выпекать в течение 15 минут при 190 градусах.
  9. Вылить в форму с запеченным тестом тыквенную начинку. Выпекать пирог еще 50–55 минут при 180 градусах. После этого оставить выпечку остыть и можно подавать к столу.

А если вы любите тыкву, рекомендуем приготовить хрустящие плацинды с этим овощем по рецепту "Телеграфа". Эти молдавские лепешки славятся своим тонким нежным тестом с хрустящей корочкой и разнообразной начинкой.

Теги:
#Пирог #Готовим дома #тыква #выпечка