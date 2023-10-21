Осень в самом разгаре: рецепт тыквенного пирога
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Такая выпечка к чаю всегда получается яркой, нежной и поднимает настроение
В разгар осени хочется читать книжки, укутавшись пледом, пить облепиховый чай с близкими и готовить вкусную пряную выпечку с сезонными фруктами и овощами. Тыквенный пирог, популярный в это время года, готовится очень легко и не требует особых усилий.
Песочное тесто отлично сочетается с нежной и яркой начинкой. А рецептом с нами поделились на портале "Готовим дома".
Как приготовить тыквенный пирог
Ингредиенты:
- Мука пшеничная — 400 г
- Масло сливочное — 250 г
- Яйцо куриное — 3 шт
- Тыква — 900 г
- Сахар — 200 г
- Сливки 30% — 200 мл
- Корица — по вкусу
- Ванилин — по вкусу
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- В глубокую миску просеять соль и муку.
- Добавить размягченное сливочное масло и растереть руками, чтобы смесь напоминала хлебные крошки.
- Добавить одно яйцо, замесить тесто.
- Скатать его шар, обернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 40 минут.
- Тыкву очистить, порезать на кусочки, переложить в кастрюлю, залить небольшим количеством воды и варить до мягкости.
- Когда тыква немного остынет, измельчить блендером.
- Добавить к пюре два яйца, сахар, сливки, пряности, соль.
- Тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности и застелить им круглую форму диаметром 30 см. Выпекать в течение 15 минут при 190 градусах.
- Вылить в форму с запеченным тестом тыквенную начинку. Выпекать пирог еще 50–55 минут при 180 градусах. После этого оставить выпечку остыть и можно подавать к столу.
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