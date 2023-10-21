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Так вы скумбрию еще не готовили: аромат, как у запеченной на мангале, а по вкусу напоминает копченую

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Скумбрия по этому рецепту ароматная, а на ее приготовление вы не потратите много времени
Скумбрия по этому рецепту ароматная, а на ее приготовление вы не потратите много времени. Фото blogger.googleusercontent.com

Рыба в духовке получается вкусной, сочной и с хрустящей корочкой

Из скумбрии можно приготовить множество вкусных блюд. Ее варят, запекают, коптят и маринуют.

Эта рыба не только одна из самых финансово доступных на рынке — она также источник ценных питательных веществ. А рецептом вкусной запеченной рыбки в необычном маринаде с нами поделились на портале "Готовим дома".

Как приготовить запеченную скумбрию

Ингредиенты:

  • скумбрия — 3 шт. (500-600 г)
  • лук — 4 шт. (средний)
  • перец чёрный молотый — по вкусу
  • горчица — 3 ст.л.
  • майонез — 4 ст.л.
  • соевый соус — 5 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Рыбу помыть, отрезать голову, почистить, нарезать на кусочки шириной 2 см, переложить в миску.
  2. Нарезать луковицы полукольцами, разделить руками, пересыпать его к рыбе.
  3. Приготовить соус, смешав горчицу, майонез и соевый соус.
  4. Рыбу поперчить, залить соусом, тщательно перемешать, оставить мариноваться на 30 минут.
  5. Скумбрию переложить в застеленную пергаментом форму для запекания, стараясь выложить кусочки рыбы на лук.
  6. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

А если вы любите рыбу, рекомендуем приготовить ее с шапочкой из сметаны и моркови по рецепту "Телеграфа". Для этого дела подойдет даже самая дешевая рыба.

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#Рыба #Скумбрия #Готовим дома