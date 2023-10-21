Так вы скумбрию еще не готовили: аромат, как у запеченной на мангале, а по вкусу напоминает копченую
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Рыба в духовке получается вкусной, сочной и с хрустящей корочкой
Из скумбрии можно приготовить множество вкусных блюд. Ее варят, запекают, коптят и маринуют.
Эта рыба не только одна из самых финансово доступных на рынке — она также источник ценных питательных веществ. А рецептом вкусной запеченной рыбки в необычном маринаде с нами поделились на портале "Готовим дома".
Как приготовить запеченную скумбрию
Ингредиенты:
- скумбрия — 3 шт. (500-600 г)
- лук — 4 шт. (средний)
- перец чёрный молотый — по вкусу
- горчица — 3 ст.л.
- майонез — 4 ст.л.
- соевый соус — 5 ст.л.
Способ приготовления:
- Рыбу помыть, отрезать голову, почистить, нарезать на кусочки шириной 2 см, переложить в миску.
- Нарезать луковицы полукольцами, разделить руками, пересыпать его к рыбе.
- Приготовить соус, смешав горчицу, майонез и соевый соус.
- Рыбу поперчить, залить соусом, тщательно перемешать, оставить мариноваться на 30 минут.
- Скумбрию переложить в застеленную пергаментом форму для запекания, стараясь выложить кусочки рыбы на лук.
- Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.
А если вы любите рыбу, рекомендуем приготовить ее с шапочкой из сметаны и моркови по рецепту "Телеграфа". Для этого дела подойдет даже самая дешевая рыба.