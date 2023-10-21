Так вы скумбрию еще не готовили: аромат, как у запеченной на мангале, а по вкусу напоминает копченую

Рыба в духовке получается вкусной, сочной и с хрустящей корочкой

Из скумбрии можно приготовить множество вкусных блюд. Ее варят, запекают, коптят и маринуют.

Эта рыба не только одна из самых финансово доступных на рынке — она также источник ценных питательных веществ. А рецептом вкусной запеченной рыбки в необычном маринаде с нами поделились на портале "Готовим дома".

Как приготовить запеченную скумбрию

Ингредиенты:

скумбрия — 3 шт. (500-600 г)

лук — 4 шт. (средний)

перец чёрный молотый — по вкусу

горчица — 3 ст.л.

майонез — 4 ст.л.

соевый соус — 5 ст.л.

Способ приготовления:

Рыбу помыть, отрезать голову, почистить, нарезать на кусочки шириной 2 см, переложить в миску. Нарезать луковицы полукольцами, разделить руками, пересыпать его к рыбе. Приготовить соус, смешав горчицу, майонез и соевый соус. Рыбу поперчить, залить соусом, тщательно перемешать, оставить мариноваться на 30 минут. Скумбрию переложить в застеленную пергаментом форму для запекания, стараясь выложить кусочки рыбы на лук. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

А если вы любите рыбу, рекомендуем приготовить ее с шапочкой из сметаны и моркови по рецепту "Телеграфа". Для этого дела подойдет даже самая дешевая рыба.