С этими ленивыми круасанами вы не пойдете в кондитерскую: проверенный рецепт вкуснятины к чаю
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Начинки можно положить так много, как хочется
Мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье. Теперь делимся рецептом очень простых, "ленивых" домашних круассанов.
Преимущество того, чтобы готовить круассаны собственноручно, состоит в том, что начинки можно положить столько, сколько хочется. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Молоко – 250 мл.
- Маргарин или сливочное масло – 100 г
- Мука – 550-600 г
- Яйца – 2 шт
- Дрожжи – 1 ч. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Ванильный сахар – 1,5 ч. л.
- Вареное сгущенку – 300 г
Способ приготовления:
- Берем яйца и отделяем белки от желтков. В тёплое молоко добавляем желтки, белки временно отставляем.
- Добавляем растопленное и остывшее сливочное масло. Перемешиваем, тогда кладем сахар, соль, дрожжи и ванильный сахар.
- Все перемешиваем. К массе постепенно просеиваем муку.
- Начинаем замешивать тесто ложкой, примешиваем руками. Должно получиться мягкое тесто. Накрываем его полотенцем и ставим в теплое место на 1,5-2 часа.
- Когда тесто увеличится вдвое, делим его на четыре части, каждую из них раскатываем в круг толщиной 5-8 мм.
- Каждый круг делим на 8 сегментов. Разрезаем круги на треугольнички, на широкую часть каждого выкладываем по чайной ложке вареной сгущенки.
- Теперь подгибаем край и лучше придавливаем его. Закатываем круасаны, обмакиваем каждый в яичные белки и сразу же в сахар.
- Выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом. Накрываем полотенцем и оставляем на расстояние минут на 30, затем выпекаем при 200°C 15 минут.
Их можно есть сразу горячими, но остывшими круасаны тоже очень вкусны. Также мы делились рецептом простого пирога.