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С этими ленивыми круасанами вы не пойдете в кондитерскую: проверенный рецепт вкуснятины к чаю

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Великолепная домашняя выпечка на скорую руку
Великолепная домашняя выпечка на скорую руку. Фото Бабушкины рецепты

Начинки можно положить так много, как хочется

Мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье. Теперь делимся рецептом очень простых, "ленивых" домашних круассанов.

Преимущество того, чтобы готовить круассаны собственноручно, состоит в том, что начинки можно положить столько, сколько хочется. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • Молоко – 250 мл.
  • Маргарин или сливочное масло – 100 г
  • Мука – 550-600 г
  • Яйца – 2 шт
  • Дрожжи – 1 ч. л.
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Ванильный сахар – 1,5 ч. л.
  • Вареное сгущенку – 300 г

Способ приготовления:

  1. Берем яйца и отделяем белки от желтков. В тёплое молоко добавляем желтки, белки временно отставляем.
  2. Добавляем растопленное и остывшее сливочное масло. Перемешиваем, тогда кладем сахар, соль, дрожжи и ванильный сахар.
  3. Все перемешиваем. К массе постепенно просеиваем муку.
  4. Начинаем замешивать тесто ложкой, примешиваем руками. Должно получиться мягкое тесто. Накрываем его полотенцем и ставим в теплое место на 1,5-2 часа.
  5. Когда тесто увеличится вдвое, делим его на четыре части, каждую из них раскатываем в круг толщиной 5-8 мм.
  6. Каждый круг делим на 8 сегментов. Разрезаем круги на треугольнички, на широкую часть каждого выкладываем по чайной ложке вареной сгущенки.
  7. Теперь подгибаем край и лучше придавливаем его. Закатываем круасаны, обмакиваем каждый в яичные белки и сразу же в сахар.
  8. Выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом. Накрываем полотенцем и оставляем на расстояние минут на 30, затем выпекаем при 200°C 15 минут.

Их можно есть сразу горячими, но остывшими круасаны тоже очень вкусны. Также мы делились рецептом простого пирога.

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#Рецепт #Сладости #Выпечка #Тесто