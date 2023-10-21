С этими ленивыми круасанами вы не пойдете в кондитерскую: проверенный рецепт вкуснятины к чаю

Начинки можно положить так много, как хочется

Мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье. Теперь делимся рецептом очень простых, "ленивых" домашних круассанов.

Преимущество того, чтобы готовить круассаны собственноручно, состоит в том, что начинки можно положить столько, сколько хочется. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Молоко – 250 мл.

Маргарин или сливочное масло – 100 г

Мука – 550-600 г

Яйца – 2 шт

Дрожжи – 1 ч. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Ванильный сахар – 1,5 ч. л.

Вареное сгущенку – 300 г

Способ приготовления:

Берем яйца и отделяем белки от желтков. В тёплое молоко добавляем желтки, белки временно отставляем. Добавляем растопленное и остывшее сливочное масло. Перемешиваем, тогда кладем сахар, соль, дрожжи и ванильный сахар. Все перемешиваем. К массе постепенно просеиваем муку. Начинаем замешивать тесто ложкой, примешиваем руками. Должно получиться мягкое тесто. Накрываем его полотенцем и ставим в теплое место на 1,5-2 часа. Когда тесто увеличится вдвое, делим его на четыре части, каждую из них раскатываем в круг толщиной 5-8 мм. Каждый круг делим на 8 сегментов. Разрезаем круги на треугольнички, на широкую часть каждого выкладываем по чайной ложке вареной сгущенки. Теперь подгибаем край и лучше придавливаем его. Закатываем круасаны, обмакиваем каждый в яичные белки и сразу же в сахар. Выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом. Накрываем полотенцем и оставляем на расстояние минут на 30, затем выпекаем при 200°C 15 минут.

Их можно есть сразу горячими, но остывшими круасаны тоже очень вкусны. Также мы делились рецептом простого пирога.