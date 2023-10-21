Бюджетный пирог из нескольких яиц, достойный праздничного стола: простой рецепт

Весь секрет – в нежной сметанной заливке

Мы рассказывали, как вкусно приготовить простой тыквенный пирог на каждый день. Но иногда хочется поставить на стол что-нибудь эффектнее. На такой случай есть отличный заливной пирог с яблоками.

Его просто и просто приготовить. Смесь рисовой и пшеничной муки можно при желании заменить просто рисовой или пшеничной. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 50 г.

Кефир или сметана – 50 г.

Масло сливочное – 100 г.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Мука пшеничная – 130 г.

Мука рисовая (пшеничная) – 130 г.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

Яблоко – 3-4 шт.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 90 гр.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Сметана – 350 гр.

Крахмал кукурузный – 20 гр.

Способ приготовления:

Соединяем яйцо, кефир, сахар и ванильный сахар к однородной консистенции. В отдельную миску просеиваем разрыхлитель и два вида муки, кладем щепотку соли, перемешиваем. Холодное масло нарезаем на кубики и добавляем в мучную смесь. Сразу начинаем перетирать руками в мелкую крошку. Можно пользоваться блендером. В мучной массе производим углубление. Вливаем туда жидкую смесь с яйцом. Замешиваем в мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. При необходимости подсыпаем еще немного муки. Дно формы застеляется пергаментом. Из теста формируем дно и бортики, ставим в холодильник. В миске хорошо смешиваем яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал. Добавляем сметану и перемешиваем все. Яблоки чистим от кожицы и сердцевины. Нарезаем на тонкие кусочки. Выкладываем яблоки ребром или хаотично в форму. Заливаем сметанной заливкой. Ставим в разогретую духовку до 180⁰ на 50-55 минут. Подавать пирог можно, когда он охладится до комнатной температуры.

Выходит очень вкусно и нежно. Также мы делились рецептом простого печенья к чаю.