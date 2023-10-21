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Бюджетный пирог из нескольких яиц, достойный праздничного стола: простой рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный десерт на праздник и просто к чаю
Прекрасный десерт на праздник и просто к чаю. Фото comfy

Весь секрет – в нежной сметанной заливке

Мы рассказывали, как вкусно приготовить простой тыквенный пирог на каждый день. Но иногда хочется поставить на стол что-нибудь эффектнее. На такой случай есть отличный заливной пирог с яблоками.

Его просто и просто приготовить. Смесь рисовой и пшеничной муки можно при желании заменить просто рисовой или пшеничной. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 50 г.
  • Кефир или сметана – 50 г.
  • Масло сливочное – 100 г.
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Соль – щепотка
  • Мука пшеничная – 130 г.
  • Мука рисовая (пшеничная) – 130 г.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Яблоко – 3-4 шт.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 90 гр.
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Сметана – 350 гр.
  • Крахмал кукурузный – 20 гр.

Способ приготовления:

  1. Соединяем яйцо, кефир, сахар и ванильный сахар к однородной консистенции. В отдельную миску просеиваем разрыхлитель и два вида муки, кладем щепотку соли, перемешиваем.
  2. Холодное масло нарезаем на кубики и добавляем в мучную смесь. Сразу начинаем перетирать руками в мелкую крошку. Можно пользоваться блендером.
  3. В мучной массе производим углубление. Вливаем туда жидкую смесь с яйцом. Замешиваем в мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. При необходимости подсыпаем еще немного муки.
  4. Дно формы застеляется пергаментом. Из теста формируем дно и бортики, ставим в холодильник.
  5. В миске хорошо смешиваем яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал. Добавляем сметану и перемешиваем все.
  6. Яблоки чистим от кожицы и сердцевины. Нарезаем на тонкие кусочки. Выкладываем яблоки ребром или хаотично в форму. Заливаем сметанной заливкой.
  7. Ставим в разогретую духовку до 180⁰ на 50-55 минут. Подавать пирог можно, когда он охладится до комнатной температуры.

Выходит очень вкусно и нежно. Также мы делились рецептом простого печенья к чаю.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Пирог #Выпечка