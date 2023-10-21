Бюджетный пирог из нескольких яиц, достойный праздничного стола: простой рецепт
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Весь секрет – в нежной сметанной заливке
Мы рассказывали, как вкусно приготовить простой тыквенный пирог на каждый день. Но иногда хочется поставить на стол что-нибудь эффектнее. На такой случай есть отличный заливной пирог с яблоками.
Его просто и просто приготовить. Смесь рисовой и пшеничной муки можно при желании заменить просто рисовой или пшеничной. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 50 г.
- Кефир или сметана – 50 г.
- Масло сливочное – 100 г.
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
- Мука пшеничная – 130 г.
- Мука рисовая (пшеничная) – 130 г.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Для начинки:
- Яблоко – 3-4 шт.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 90 гр.
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Сметана – 350 гр.
- Крахмал кукурузный – 20 гр.
Способ приготовления:
- Соединяем яйцо, кефир, сахар и ванильный сахар к однородной консистенции. В отдельную миску просеиваем разрыхлитель и два вида муки, кладем щепотку соли, перемешиваем.
- Холодное масло нарезаем на кубики и добавляем в мучную смесь. Сразу начинаем перетирать руками в мелкую крошку. Можно пользоваться блендером.
- В мучной массе производим углубление. Вливаем туда жидкую смесь с яйцом. Замешиваем в мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. При необходимости подсыпаем еще немного муки.
- Дно формы застеляется пергаментом. Из теста формируем дно и бортики, ставим в холодильник.
- В миске хорошо смешиваем яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал. Добавляем сметану и перемешиваем все.
- Яблоки чистим от кожицы и сердцевины. Нарезаем на тонкие кусочки. Выкладываем яблоки ребром или хаотично в форму. Заливаем сметанной заливкой.
- Ставим в разогретую духовку до 180⁰ на 50-55 минут. Подавать пирог можно, когда он охладится до комнатной температуры.
Выходит очень вкусно и нежно. Также мы делились рецептом простого печенья к чаю.