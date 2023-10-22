Всего пять минут - и завтрак на столе: рецепт сытного и полезного омлета
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Вкусный завтрак можно приготовить быстро и просто
Завтрак — важный прием пищи. Нам хочется, чтобы он был сытным, вкусным и готовился за считанные минуты. Одним из традиционных завтраков для многих является пышный омлет. Это любимое многими блюдо готовится быстро, да и добавлять в него можно любые продукты по своему вкусу.
Сегодня мы вместе с "ТСН" приготовим овощной омлет. Кто бы мог подумать, что за несколько минут можно приготовить не только сытный, но и полезный завтрак. Такое блюдо полюбят даже те дети, которые не любят овощи. Попробуем?
Как приготовить омлет с овощами
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт.;
- лук репчатый – 2 шт.;
- перец болгарский – 2 шт.;
- помидоры – 2 шт.;
- перец черный молотый, соль — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления:
- Лук, перец болгарский и помидоры помойте и по необходимости очистите, нарежьте овощи тонкими полукольцами.
- Яйца посолите и взбейте.
- Сковороду разогрейте, добавьте небольшое количество растительного масла и обжарьте в нем лук до мягкости.
- К луку добавьте перец, жарьте еще три минуты и выложите помидоры. Все посолите, поперчите и еще две минуты обжарьте.
- Овощи залейте взбитыми яйцами. Сковороду накройте и оставьте на медленном огне на пять минут.
- Готовую яичницу посыпьте зеленью и подавайте горячей.
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