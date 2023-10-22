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Всего пять минут - и завтрак на столе: рецепт сытного и полезного омлета

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Для такого омлета не нужны дорогие продукты
Для такого омлета не нужны дорогие продукты. Фото tsn.ua

Вкусный завтрак можно приготовить быстро и просто

Завтрак — важный прием пищи. Нам хочется, чтобы он был сытным, вкусным и готовился за считанные минуты. Одним из традиционных завтраков для многих является пышный омлет. Это любимое многими блюдо готовится быстро, да и добавлять в него можно любые продукты по своему вкусу.

Сегодня мы вместе с "ТСН" приготовим овощной омлет. Кто бы мог подумать, что за несколько минут можно приготовить не только сытный, но и полезный завтрак. Такое блюдо полюбят даже те дети, которые не любят овощи. Попробуем?

Как приготовить омлет с овощами

Ингредиенты:

  • яйца – 5 шт.;
  • лук репчатый – 2 шт.;
  • перец болгарский – 2 шт.;
  • помидоры – 2 шт.;
  • перец черный молотый, соль — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления:

  1. Лук, перец болгарский и помидоры помойте и по необходимости очистите, нарежьте овощи тонкими полукольцами.
  2. Яйца посолите и взбейте.
  3. Сковороду разогрейте, добавьте небольшое количество растительного масла и обжарьте в нем лук до мягкости.
  4. К луку добавьте перец, жарьте еще три минуты и выложите помидоры. Все посолите, поперчите и еще две минуты обжарьте.
  5. Овощи залейте взбитыми яйцами. Сковороду накройте и оставьте на медленном огне на пять минут.
  6. Готовую яичницу посыпьте зеленью и подавайте горячей.

Рекомендуем также приготовить на завтрак омлет в лаваше с колбасой и сыром по рецепту "Телеграфа". С ним вы забудете о голоде до обеда.

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#Рецепт #Овощи #Завтрак #Омлет #Готовим дома