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Об обычной шарлотке забудете: добавьте вместо яблок другой ингредиент

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Легкий, но вкусный десерт
Легкий, но вкусный десерт. Фото apostrophe.ua

Отличная альтернатива классическому яблочному пирогу

Домашняя выпечка радует не только наши вкусовые рецепторы, она еще и дарит дому приятную атмосферу уюта. Самым простым и вкусным пирогом считается яблочная шарлотка. Однако если хочется немного разнообразить меню, предлагаем приготовить шарлотку из тыквы.

В рецепте от "Знай.UA" этот овощ прекрасно сочетается с тестом. Готовится такая шарлотка также быстро, как и классическая. Однако хрустящая сахарная корочка и нежная сладкая начинка покорит сердце каждого.

Как приготовить тыквенную шарлотку

Ингредиенты:

  • яйцо — 4 шт.;
  • пшеничная мука — 1 ст.;
  • сахар — 1 ст.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • тыква — 300 г;
  • соль — 1 щепотка;
  • лимонная цедра — 2 ч. л.;
  • ванилин, сливочное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Тыкву очистите от кожуры. Мякоть нарежьте кубиками.
  2. Яйца взбейте с сахаром, в них просейте муку с разрыхлителем и добавьте ванилин по вкусу. Все ингредиенты тщательно перемешайте.
  3. Сложите тыкву в небольшую миску, добавьте сахара по вкусу. Запеките все в микроволновке на максимальной мощности в течение 8 минут.
  4. Форму смажьте сливочным маслом и отправьте половину теста. На него выложите кусочки тыква и посыпьте тертой лимонной цедрой. Начинку залейте второй половиной теста.
  5. Духовку разогрейте до 180 градусов и отправьте пирог на 35-40 минут до готовности.

Рекомендуем также приготовить тыквенный пирог по рецепту "Телеграфа". Этот ароматный осенний десерт покорит абсолютно всех.

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#Рецепт #Тыква #Выпечка #Готовим дома