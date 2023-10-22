Об обычной шарлотке забудете: добавьте вместо яблок другой ингредиент

Отличная альтернатива классическому яблочному пирогу

Домашняя выпечка радует не только наши вкусовые рецепторы, она еще и дарит дому приятную атмосферу уюта. Самым простым и вкусным пирогом считается яблочная шарлотка. Однако если хочется немного разнообразить меню, предлагаем приготовить шарлотку из тыквы.

В рецепте от "Знай.UA" этот овощ прекрасно сочетается с тестом. Готовится такая шарлотка также быстро, как и классическая. Однако хрустящая сахарная корочка и нежная сладкая начинка покорит сердце каждого.

Как приготовить тыквенную шарлотку

Ингредиенты:

яйцо — 4 шт.;

пшеничная мука — 1 ст.;

сахар — 1 ст.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

тыква — 300 г;

соль — 1 щепотка;

лимонная цедра — 2 ч. л.;

ванилин, сливочное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

Тыкву очистите от кожуры. Мякоть нарежьте кубиками. Яйца взбейте с сахаром, в них просейте муку с разрыхлителем и добавьте ванилин по вкусу. Все ингредиенты тщательно перемешайте. Сложите тыкву в небольшую миску, добавьте сахара по вкусу. Запеките все в микроволновке на максимальной мощности в течение 8 минут. Форму смажьте сливочным маслом и отправьте половину теста. На него выложите кусочки тыква и посыпьте тертой лимонной цедрой. Начинку залейте второй половиной теста. Духовку разогрейте до 180 градусов и отправьте пирог на 35-40 минут до готовности.

Рекомендуем также приготовить тыквенный пирог по рецепту "Телеграфа". Этот ароматный осенний десерт покорит абсолютно всех.