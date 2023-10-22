Об обычной шарлотке забудете: добавьте вместо яблок другой ингредиент
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Отличная альтернатива классическому яблочному пирогу
Домашняя выпечка радует не только наши вкусовые рецепторы, она еще и дарит дому приятную атмосферу уюта. Самым простым и вкусным пирогом считается яблочная шарлотка. Однако если хочется немного разнообразить меню, предлагаем приготовить шарлотку из тыквы.
В рецепте от "Знай.UA" этот овощ прекрасно сочетается с тестом. Готовится такая шарлотка также быстро, как и классическая. Однако хрустящая сахарная корочка и нежная сладкая начинка покорит сердце каждого.
Как приготовить тыквенную шарлотку
Ингредиенты:
- яйцо — 4 шт.;
- пшеничная мука — 1 ст.;
- сахар — 1 ст.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- тыква — 300 г;
- соль — 1 щепотка;
- лимонная цедра — 2 ч. л.;
- ванилин, сливочное масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Тыкву очистите от кожуры. Мякоть нарежьте кубиками.
- Яйца взбейте с сахаром, в них просейте муку с разрыхлителем и добавьте ванилин по вкусу. Все ингредиенты тщательно перемешайте.
- Сложите тыкву в небольшую миску, добавьте сахара по вкусу. Запеките все в микроволновке на максимальной мощности в течение 8 минут.
- Форму смажьте сливочным маслом и отправьте половину теста. На него выложите кусочки тыква и посыпьте тертой лимонной цедрой. Начинку залейте второй половиной теста.
- Духовку разогрейте до 180 градусов и отправьте пирог на 35-40 минут до готовности.
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