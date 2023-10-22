Как из горсти фарша приготовить гору котлет: секретный рецепт

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Сочные, ароматные котлеты мы готовим очень часто. Как правило, биточки готовятся из мясного фарша с добавлением хлеба или картофеля. А что, если попробовать заменить эти ингредиенты, например, на капусту?

Именно такой рецепт предлагает нам "Знай.UA". Такие котлеты с капустой и мясом получаются невероятно нежными и не менее сочными. К тому же, готовить их еще и выгодно — буквально из горсти фарша у вас получится гора котлет. Такое блюдо понравится близким за фантастический вкус, а вам — за простоту приготовления.

Как приготовить котлеты с капустой

Ингредиенты:

капуста – 400 гр;

фарш – 400 гр;

лук – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Капусту измельчите на терке или большим острым ножом, выложите ее в глубокую миску, добавьте измельченный лук с чесноком. Посолите и немного прижмите, чтобы капуста дала сок. К полученной массе добавьте фарш и одно яйцо, все перемешайте до однородного состояния и сформируйте небольшие котлеты. Немного приплюсните их — плоские котлеты лучше прожарятся. Форму застелите пергаментом, смажьте маслом и выложите биточки. Отправьте их в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов 20 минут.

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