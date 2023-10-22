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Один лаваш, кусочек ветчины - и вся семья сыта: простой рецепт фантастического перекуса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Ни замеса теста, ни духовки вам не понадобится
Ни замеса теста, ни духовки вам не понадобится. Фото babusyni-retsepty

Вам не придется долго суетится на кухне

Домашние пироги – любимое нами блюдо. Мы делаем их солеными и сладкими, с сыром, ягодами или мясом.

Сегодня мы вместе с "Бабусиними рецептами" приготовим ленивый вариант пирога ветчиной и сыром на основе лаваша. Вам не придется замешивать тесто и включать духовку. Из простых ингредиентов и без суеты на кухне получится отличное блюдо.

Как приготовить пирог из лаваша

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий – 1 шт.;
  • ветчина – 150 г;
  • сыр – 100 г;
  • помидор – 1 шт.

Для заливки:

  • яйца – 2 шт.;
  • молоко – 100 мл;
  • соль – щепотка;
  • зелень – по желанию;
  • масло сливочное – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Лаваш складываем в 4 слоя и вырезаем лепешки по диаметру сковороды.
  2. Ветчину нарезаем небольшими кубиками, помидор режем тонкими ломтиками, сыр натираем на мелкой терке, нарезаем зелень.
  3. Для приготовления заливки в миску разбиваем яйца, солим и добавляем молоко, все взбиваем.
  4. Сковороду смазываем сливочным маслом, вливаем треть заливки и выкладываем один лаваш.
  5. На него выкладываем половину ветчины и треть сыра. Равномерно распределяем, накрываем другим лавашем, сверху выкладываем помидор, посыпаем сыром и зеленью. Накрываем еще одним лавашем, на который выкладываем на него остатки сыра и колбасы.
  6. Начинку накрываем лавашем, заливаем яичной смесью и прижимаем лопаткой края пирога.
  7. Обжариваем пирог с обеих сторон в течение 10 минут и подаем на стол.

Кстати, лаваш можно легко приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Вам потребуются простые ингредиенты.

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#Рецепт #Пирог #Готовим дома