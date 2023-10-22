Один лаваш, кусочек ветчины - и вся семья сыта: простой рецепт фантастического перекуса
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Вам не придется долго суетится на кухне
Домашние пироги – любимое нами блюдо. Мы делаем их солеными и сладкими, с сыром, ягодами или мясом.
Сегодня мы вместе с "Бабусиними рецептами" приготовим ленивый вариант пирога ветчиной и сыром на основе лаваша. Вам не придется замешивать тесто и включать духовку. Из простых ингредиентов и без суеты на кухне получится отличное блюдо.
Как приготовить пирог из лаваша
Ингредиенты:
- лаваш тонкий – 1 шт.;
- ветчина – 150 г;
- сыр – 100 г;
- помидор – 1 шт.
Для заливки:
- яйца – 2 шт.;
- молоко – 100 мл;
- соль – щепотка;
- зелень – по желанию;
- масло сливочное – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Лаваш складываем в 4 слоя и вырезаем лепешки по диаметру сковороды.
- Ветчину нарезаем небольшими кубиками, помидор режем тонкими ломтиками, сыр натираем на мелкой терке, нарезаем зелень.
- Для приготовления заливки в миску разбиваем яйца, солим и добавляем молоко, все взбиваем.
- Сковороду смазываем сливочным маслом, вливаем треть заливки и выкладываем один лаваш.
- На него выкладываем половину ветчины и треть сыра. Равномерно распределяем, накрываем другим лавашем, сверху выкладываем помидор, посыпаем сыром и зеленью. Накрываем еще одним лавашем, на который выкладываем на него остатки сыра и колбасы.
- Начинку накрываем лавашем, заливаем яичной смесью и прижимаем лопаткой края пирога.
- Обжариваем пирог с обеих сторон в течение 10 минут и подаем на стол.
Кстати, лаваш можно легко приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Вам потребуются простые ингредиенты.