Один лаваш, кусочек ветчины - и вся семья сыта: простой рецепт фантастического перекуса

Вам не придется долго суетится на кухне

Домашние пироги – любимое нами блюдо. Мы делаем их солеными и сладкими, с сыром, ягодами или мясом.

Сегодня мы вместе с "Бабусиними рецептами" приготовим ленивый вариант пирога ветчиной и сыром на основе лаваша. Вам не придется замешивать тесто и включать духовку. Из простых ингредиентов и без суеты на кухне получится отличное блюдо.

Как приготовить пирог из лаваша

Ингредиенты:

лаваш тонкий – 1 шт.;

ветчина – 150 г;

сыр – 100 г;

помидор – 1 шт.

Для заливки:

яйца – 2 шт.;

молоко – 100 мл;

соль – щепотка;

зелень – по желанию;

масло сливочное – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Лаваш складываем в 4 слоя и вырезаем лепешки по диаметру сковороды. Ветчину нарезаем небольшими кубиками, помидор режем тонкими ломтиками, сыр натираем на мелкой терке, нарезаем зелень. Для приготовления заливки в миску разбиваем яйца, солим и добавляем молоко, все взбиваем. Сковороду смазываем сливочным маслом, вливаем треть заливки и выкладываем один лаваш. На него выкладываем половину ветчины и треть сыра. Равномерно распределяем, накрываем другим лавашем, сверху выкладываем помидор, посыпаем сыром и зеленью. Накрываем еще одним лавашем, на который выкладываем на него остатки сыра и колбасы. Начинку накрываем лавашем, заливаем яичной смесью и прижимаем лопаткой края пирога. Обжариваем пирог с обеих сторон в течение 10 минут и подаем на стол.

Кстати, лаваш можно легко приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Вам потребуются простые ингредиенты.