Ни один гость не уйдет без рецепта: восхитительный салат к праздничному столу
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Блюдо уместно и к праздничному столу, и для семейного обеда
Самые разнообразные салаты на любой вкус мы готовим очень часто. Это блюдо уместно и на праздничный стол, и к семейному обеду или перекусу. Что может быть проще, чем нарезать ингредиенты и добавить любимую заправку?
Сегодня мы вместе с "Главредом" поделимся рецептом изысканного и невероятно пикантного салата. Все ингредиенты вы с легкостью найдете у себя в холодильнике либо в самом ближайшем магазине. Вы удивитесь такому шикарному результату, полученному без особых хлопот.
Как приготовить салат из мяса и картофеля
Ингредиенты:
- картошка среднего размера — 5 шт.;
- растительное масло без запаха — 2 ст. л.;
- соленые огурцы — 5 шт.;
- колбаса копченая или куриное филе — 180 гр;
- половина луковицы;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- французская горчица — 1 ч. л.;
- петрушка (или кинза), черный перец, соль, майонез — по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель моем, отвариваем в мундире до готовности, остужаем, чистим и режем кубиками. Отправляем в салатник, добавляем растительное масло.
- Зелень моем, мелко нарезаем, добавляем к картофелю, солим, перчим и перемешиваем.
- Огурцы нарезаем мелкими кубиками, колбасу или куриное филе - режем соломкой, мелко нарезаем половину луковицы. Все добавляем салат.
- К ингредиентам добавляем майонез, лимонный сок и французскую горчицу. Все аккуратно и тщательно перемешиваем, отправляем в холодильник на 20-30 минут.
- Через указанное время достаем блюдо, по желанию добавляем тертый пармезан и подаем к столу.
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