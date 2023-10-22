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Ни один гость не уйдет без рецепта: восхитительный салат к праздничному столу

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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От такого салата на тарелках не останется ни кусочка
От такого салата на тарелках не останется ни кусочка. Фото olivkin.com

Блюдо уместно и к праздничному столу, и для семейного обеда

Самые разнообразные салаты на любой вкус мы готовим очень часто. Это блюдо уместно и на праздничный стол, и к семейному обеду или перекусу. Что может быть проще, чем нарезать ингредиенты и добавить любимую заправку?

Сегодня мы вместе с "Главредом" поделимся рецептом изысканного и невероятно пикантного салата. Все ингредиенты вы с легкостью найдете у себя в холодильнике либо в самом ближайшем магазине. Вы удивитесь такому шикарному результату, полученному без особых хлопот.

Как приготовить салат из мяса и картофеля

Ингредиенты:

  • картошка среднего размера — 5 шт.;
  • растительное масло без запаха — 2 ст. л.;
  • соленые огурцы — 5 шт.;
  • колбаса копченая или куриное филе — 180 гр;
  • половина луковицы;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • французская горчица — 1 ч. л.;
  • петрушка (или кинза), черный перец, соль, майонез — по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель моем, отвариваем в мундире до готовности, остужаем, чистим и режем кубиками. Отправляем в салатник, добавляем растительное масло.
  2. Зелень моем, мелко нарезаем, добавляем к картофелю, солим, перчим и перемешиваем.
  3. Огурцы нарезаем мелкими кубиками, колбасу или куриное филе - режем соломкой, мелко нарезаем половину луковицы. Все добавляем салат.
  4. К ингредиентам добавляем майонез, лимонный сок и французскую горчицу. Все аккуратно и тщательно перемешиваем, отправляем в холодильник на 20-30 минут.
  5. Через указанное время достаем блюдо, по желанию добавляем тертый пармезан и подаем к столу.

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