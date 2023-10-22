Никакого запаха на кухне: рыбка по этому рецепту станет вашим любимым
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От такой рыбы никто не откажется
Приготовление рыбы в духовке – самый простой вариант для семейного обеда или ужина. Попробовав этот рецепт, вы будете пользоваться им всегда – это вкусно, сытно, полезно и с минимальным количеством растительного масла.
Кроме того, благодаря рецепту от Ukr.Media вы не будете испытывать вонючего запаха по всей кухне. Такое блюдо точно придется по душе абсолютно всем — и вам, и вашим близким!
Как приготовить запеченную рыбу в духовке
Ингредиенты:
- рыба – 4 шт.;
- цедра лимона — 1 шт.;
- приправа для рыбы – 1 ч. л.;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- петрушка — 50 г;
- сливочное масло — 20 г;
- соль, перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Рыбу промойте, очистите, удалите плавники и с одной стороны сделайте надрезы.
- В миске соедините соль и перец. Добавьте к смеси приправу для рыбы, цедру лимона и оливковое масло. Полученным маринадом натрите рыбку и замаринуйте ее на полчаса.
- Форму для запекания застелите фольгой и положите нарезанный кольцами лук.
- В середину замаринованной рыбы отправьте измельченную петрушку, а каждый разрез положите по маленькому кусочку сливочного масла.
- Рыбку заверните фольгой и запекайте в течение получаса при температуре 180 градусов. За 5 минут до готовности откройте фольгу и дайте рыбе зарумяниться.
Подавайте запеченную рыбку с рисом, макаронами или картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.