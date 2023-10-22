Никакого запаха на кухне: рыбка по этому рецепту станет вашим любимым

От такой рыбы никто не откажется

Приготовление рыбы в духовке – самый простой вариант для семейного обеда или ужина. Попробовав этот рецепт, вы будете пользоваться им всегда – это вкусно, сытно, полезно и с минимальным количеством растительного масла.

Кроме того, благодаря рецепту от Ukr.Media вы не будете испытывать вонючего запаха по всей кухне. Такое блюдо точно придется по душе абсолютно всем — и вам, и вашим близким!

Как приготовить запеченную рыбу в духовке

Ингредиенты:

рыба – 4 шт.;

цедра лимона — 1 шт.;

приправа для рыбы – 1 ч. л.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

лук репчатый — 2 шт.;

петрушка — 50 г;

сливочное масло — 20 г;

соль, перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Рыбу промойте, очистите, удалите плавники и с одной стороны сделайте надрезы. В миске соедините соль и перец. Добавьте к смеси приправу для рыбы, цедру лимона и оливковое масло. Полученным маринадом натрите рыбку и замаринуйте ее на полчаса. Форму для запекания застелите фольгой и положите нарезанный кольцами лук. В середину замаринованной рыбы отправьте измельченную петрушку, а каждый разрез положите по маленькому кусочку сливочного масла. Рыбку заверните фольгой и запекайте в течение получаса при температуре 180 градусов. За 5 минут до готовности откройте фольгу и дайте рыбе зарумяниться.

Подавайте запеченную рыбку с рисом, макаронами или картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.