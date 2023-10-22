Рецепт из далекой Аргентины: без этого соуса вы больше не съедите ни кусочка мяса
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Всего 20 минут — и вкуснятина готова
Вот представьте: вы с семьей садитесь обедать или ужинать и подаете любимое мясо. Правда, не хватает острого соуса?
Вместе с Shuba мы приготовим такой соус, что вы откажетесь от других! Готовится он просто всего лишь из мелко нарезанной петрушки, рубленого чеснока, оливкового масла, орегано и белого или красного уксуса. По желанию в соус можно добавить кинзу, красный перец, зиру, тимьян, лимон и лавровый лист. Называется такая вкуснятина чимичурри — именно такой соус очень любят в Аргентине. Переводится название просто и симпатично: "дайте мне приправу". Попробуем?
Как приготовить чимичурри — соус из Аргентины
Ингредиенты на 2 порции:
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- красный перец чили — 1 шт.;
- соль — 8 г;
- уксус винный — 100 мл;
- петрушка, веточка — 30 г;
- кинза свежая — 20 г;
- оливковое масло — 100 мл.
Способ приготовления:
- Лук, чеснок помойте, очистите, вместе с перцем нарежьте кубиками и отправьте в чашу блендера.
- Туда же добавьте соль, винный уксус, все измельчите и оставьте смесь мариноваться в собственном соку примерно 20 минут.
- К смеси добавьте петрушку, кинзу и повторно измельчите все ингредиенты.
- Массу переложите в миску и постепенно вливайте в нее оливковое масло. Если соус кажется слишком насыщенным, можно добавить еще 50 мл масла.
Рекомендуем подавать соус к сочному куриному филе по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!