Рецепт из далекой Аргентины: без этого соуса вы больше не съедите ни кусочка мяса

Всего 20 минут — и вкуснятина готова

Вот представьте: вы с семьей садитесь обедать или ужинать и подаете любимое мясо. Правда, не хватает острого соуса?

Вместе с Shuba мы приготовим такой соус, что вы откажетесь от других! Готовится он просто всего лишь из мелко нарезанной петрушки, рубленого чеснока, оливкового масла, орегано и белого или красного уксуса. По желанию в соус можно добавить кинзу, красный перец, зиру, тимьян, лимон и лавровый лист. Называется такая вкуснятина чимичурри — именно такой соус очень любят в Аргентине. Переводится название просто и симпатично: "дайте мне приправу". Попробуем?

Как приготовить чимичурри — соус из Аргентины

Ингредиенты на 2 порции:

чеснок, зубчики — 3 шт.;

лук — 1 шт.;

красный перец чили — 1 шт.;

соль — 8 г;

уксус винный — 100 мл;

петрушка, веточка — 30 г;

кинза свежая — 20 г;

оливковое масло — 100 мл.

Способ приготовления:

Лук, чеснок помойте, очистите, вместе с перцем нарежьте кубиками и отправьте в чашу блендера. Туда же добавьте соль, винный уксус, все измельчите и оставьте смесь мариноваться в собственном соку примерно 20 минут. К смеси добавьте петрушку, кинзу и повторно измельчите все ингредиенты. Массу переложите в миску и постепенно вливайте в нее оливковое масло. Если соус кажется слишком насыщенным, можно добавить еще 50 мл масла.

Рекомендуем подавать соус к сочному куриному филе по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!