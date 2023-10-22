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Рецепт из далекой Аргентины: без этого соуса вы больше не съедите ни кусочка мяса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Название соуса чимичурри переводится как “дайте мне приправу”
Название соуса чимичурри переводится как “дайте мне приправу”. Фото shuba.life

Всего 20 минут — и вкуснятина готова

Вот представьте: вы с семьей садитесь обедать или ужинать и подаете любимое мясо. Правда, не хватает острого соуса?

Вместе с Shuba мы приготовим такой соус, что вы откажетесь от других! Готовится он просто всего лишь из мелко нарезанной петрушки, рубленого чеснока, оливкового масла, орегано и белого или красного уксуса. По желанию в соус можно добавить кинзу, красный перец, зиру, тимьян, лимон и лавровый лист. Называется такая вкуснятина чимичурри — именно такой соус очень любят в Аргентине. Переводится название просто и симпатично: "дайте мне приправу". Попробуем?

Как приготовить чимичурри — соус из Аргентины

Ингредиенты на 2 порции:

  • чеснок, зубчики — 3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • красный перец чили — 1 шт.;
  • соль — 8 г;
  • уксус винный — 100 мл;
  • петрушка, веточка — 30 г;
  • кинза свежая — 20 г;
  • оливковое масло — 100 мл.

Способ приготовления:

  1. Лук, чеснок помойте, очистите, вместе с перцем нарежьте кубиками и отправьте в чашу блендера.
  2. Туда же добавьте соль, винный уксус, все измельчите и оставьте смесь мариноваться в собственном соку примерно 20 минут.
  3. К смеси добавьте петрушку, кинзу и повторно измельчите все ингредиенты.
  4. Массу переложите в миску и постепенно вливайте в нее оливковое масло. Если соус кажется слишком насыщенным, можно добавить еще 50 мл масла.

Рекомендуем подавать соус к сочному куриному филе по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Аргентина #Соус #Готовим дома