Поможет микроволновка: 10 минут - и заварной крем готов
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Вкуснятина без особых хлопот
Вряд ли кто-то откажется от домашнего десерта. Потрясающие торты, любимые пироги, вкусные десерты всегда намного вкуснее магазинных.
Предлагаем сегодня приготовить заварной крем по рецепту Shuba. Готовится он легко и просто в микроволновке и подойдет к любому десерту. Для приготовления такого заварного крема вам понадобятся молоко, яичные желтки, сахар и кукурузный крахмал, а аромата ему придадут ваниль и цедра лимона. Хранить его можно в холодильнике, накрыв пищевой пленкой.
Как приготовить заварной крем в микроволновке
Ингредиенты на 6 порций:
- молоко 2,8% — 500 мл;
- крахмал кукурузный — 50 г;
- яйцо куриное, желток — 3 шт.;
- сахарная пудра — 90 г;
- ваниль, стручок — 1 шт.;
- лимон, цедра — 20 г.
Способ приготовления:
- В миску положите семена стручка ванили, добавьте молоко и прогрейте в микроволновке 3 минуты.
- Яичные желтки смешайте в отдельной миске с сахарной пудрой. Добавьте к ним крахмал и начинайте взбивать.
- В массу понемногу добавляйте горячее молоко, перемешивайте венчиком.
- Миску поставьте в микроволновку на максимальную температуру на 1 минуту.
- В крем добавьте натертую цедру лимона, перемешайте, отправьте в холодильник остывать, а перед использованием дайте заварному крему настояться около 10 минут.
Подавать такой крем можно с тыквенными блинами по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!