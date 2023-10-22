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Поможет микроволновка: 10 минут - и заварной крем готов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такой крем подойдет для любых десертов
Такой крем подойдет для любых десертов. Фото shuba.life

Вкуснятина без особых хлопот

Вряд ли кто-то откажется от домашнего десерта. Потрясающие торты, любимые пироги, вкусные десерты всегда намного вкуснее магазинных.

Предлагаем сегодня приготовить заварной крем по рецепту Shuba. Готовится он легко и просто в микроволновке и подойдет к любому десерту. Для приготовления такого заварного крема вам понадобятся молоко, яичные желтки, сахар и кукурузный крахмал, а аромата ему придадут ваниль и цедра лимона. Хранить его можно в холодильнике, накрыв пищевой пленкой.

Как приготовить заварной крем в микроволновке

Ингредиенты на 6 порций:

  • молоко 2,8% — 500 мл;
  • крахмал кукурузный — 50 г;
  • яйцо куриное, желток — 3 шт.;
  • сахарная пудра — 90 г;
  • ваниль, стручок — 1 шт.;
  • лимон, цедра — 20 г.

Способ приготовления:

  1. В миску положите семена стручка ванили, добавьте молоко и прогрейте в микроволновке 3 минуты.
  2. Яичные желтки смешайте в отдельной миске с сахарной пудрой. Добавьте к ним крахмал и начинайте взбивать.
  3. В массу понемногу добавляйте горячее молоко, перемешивайте венчиком.
  4. Миску поставьте в микроволновку на максимальную температуру на 1 минуту.
  5. В крем добавьте натертую цедру лимона, перемешайте, отправьте в холодильник остывать, а перед использованием дайте заварному крему настояться около 10 минут.

Подавать такой крем можно с тыквенными блинами по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Крем #Готовим дома