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Вместо "Шубы" и "Оливье": вкусный салат на скорую руку

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Удачный рецепт салата на скорую руку
Удачный рецепт салата на скорую руку. Фото 1000.menu

Копчёная курица и свежие овощи — потрясающее сочетание продуктов для приготовления салата

Если гости на пороге и нужно быстро сообразить что-нибудь вкусненькое, можно приготовить простой салат с куриным филе. Готовится он из простых ингредиентов, но получается нежным и очень вкусным.

Также, это блюдо с достоинством сможет украсить праздничный стол. А рецептом с нами поделились на портале "Готовим дома".

Как приготовить салат с куриным филе и яйцами

Ингредиенты:

  • капуста пекинская — 300 г
  • куриное филе копченое — 2 шт.
  • яйца куриные — 6 шт.
  • огурец — 2 шт.
  • лук — 1 шт.
  • уксус — 60 мл
  • майонез — по вкусу
  • соль
  • перец черный

Способ приготовления:

  1. Луковицу очистить, нарезать кубиками, залить уксусом с водой в пропорции 1:1 и оставить мариноваться.
  2. Капусту нарезать соломкой.
  3. Курицу нарезать мелкими кубиками.
  4. Огурцы нарезать небольшими кубиками.
  5. Слить жидкость с нарезанной луковицы и соединить все ингредиенты.
  6. Посолить, поперчить и заправить майонезом. Перемешать.

Если вы любите салаты, рекомендуем также приготовить вкусный салат из простых продуктов по рецепту "Телеграфа". Такой салат будет уместен и на праздничном столе, и на семейных посиделках.

Теги:
#Салат #Курятина #Готовим дома