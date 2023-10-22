Вместо "Шубы" и "Оливье": вкусный салат на скорую руку
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Копчёная курица и свежие овощи — потрясающее сочетание продуктов для приготовления салата
Если гости на пороге и нужно быстро сообразить что-нибудь вкусненькое, можно приготовить простой салат с куриным филе. Готовится он из простых ингредиентов, но получается нежным и очень вкусным.
Также, это блюдо с достоинством сможет украсить праздничный стол. А рецептом с нами поделились на портале "Готовим дома".
Как приготовить салат с куриным филе и яйцами
Ингредиенты:
- капуста пекинская — 300 г
- куриное филе копченое — 2 шт.
- яйца куриные — 6 шт.
- огурец — 2 шт.
- лук — 1 шт.
- уксус — 60 мл
- майонез — по вкусу
- соль
- перец черный
Способ приготовления:
- Луковицу очистить, нарезать кубиками, залить уксусом с водой в пропорции 1:1 и оставить мариноваться.
- Капусту нарезать соломкой.
- Курицу нарезать мелкими кубиками.
- Огурцы нарезать небольшими кубиками.
- Слить жидкость с нарезанной луковицы и соединить все ингредиенты.
- Посолить, поперчить и заправить майонезом. Перемешать.
Если вы любите салаты, рекомендуем также приготовить вкусный салат из простых продуктов по рецепту "Телеграфа". Такой салат будет уместен и на праздничном столе, и на семейных посиделках.