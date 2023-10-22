Вместо "Шубы" и "Оливье": вкусный салат на скорую руку

Копчёная курица и свежие овощи — потрясающее сочетание продуктов для приготовления салата

Если гости на пороге и нужно быстро сообразить что-нибудь вкусненькое, можно приготовить простой салат с куриным филе. Готовится он из простых ингредиентов, но получается нежным и очень вкусным.

Также, это блюдо с достоинством сможет украсить праздничный стол. А рецептом с нами поделились на портале "Готовим дома".

Как приготовить салат с куриным филе и яйцами

Ингредиенты:

капуста пекинская — 300 г

куриное филе копченое — 2 шт.

яйца куриные — 6 шт.

огурец — 2 шт.

лук — 1 шт.

уксус — 60 мл

майонез — по вкусу

соль

перец черный

Способ приготовления:

Луковицу очистить, нарезать кубиками, залить уксусом с водой в пропорции 1:1 и оставить мариноваться. Капусту нарезать соломкой. Курицу нарезать мелкими кубиками. Огурцы нарезать небольшими кубиками. Слить жидкость с нарезанной луковицы и соединить все ингредиенты. Посолить, поперчить и заправить майонезом. Перемешать.

Если вы любите салаты, рекомендуем также приготовить вкусный салат из простых продуктов по рецепту "Телеграфа". Такой салат будет уместен и на праздничном столе, и на семейных посиделках.