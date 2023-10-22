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Много начинки и рассыпчатое тесто: яблочный пирог со сметанной заливкой

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Пирог получается пропитанным и буквально тает во рту
Пирог получается пропитанным и буквально тает во рту. Фото filizhanka.top

Яблоки в выпечке удачно сочетаются со сладким тестом и нежной сметанной заливкой

Многие любят выпечку с яблоками. С этими фруктами можно приготовить пирог, штрудель, ватрушку или оладьи.

Сегодня мы предлагаем вкусный яблочный пирог, особенный тем, что яблоки запекаются в нежном сметанном креме. А рецептом с нами поделились на портале "Філіжанка кави".

Как приготовить яблочный пирог со сметанной заливкой

Ингредиенты:

Тесто

  • мука – 350 г;
  • сахар – 150 г;
  • сливочное масло или маргарин – 180 г;
  • сметана – 60-80 г;
  • яйца – 1 шт.
  • разрыхлитель – 1,5 ч. л.
  • щепотка соли
  • яблоки кисло-сладкие – 3-4 шт. больших;

Заливка:

  • сметана – 250 г;
  • сахар – 100 г;

Способ приготовления:

  1. Сухие ингредиенты для теста смешать.
  2. Добавить яйцо и сметану, слегка смешать лопаткой.
  3. Добавить размягченное сливочное масло, перемешать лопаткой, затем руками.
  4. Замесить тесто, поделить на две неравные части.
  5. Меньшую часть убрать в морозилку, а большую положить в холодильник, предварительно завернув оба куска в пищевую пленку.
  6. Яблоки почистить, порезать тонкими пластинками, сбрызнуть соком лимона, чтоб не потемнели.
  7. Тесто вытащить из холодильника, раскатать, выложить в форму для запекания, формируя бортики.
  8. Сверху выложить яблоки.
  9. На яблоки натереть на большой терке тесто из морозилки.
  10. Поставить запекаться на 20-25 минут при температуре 180 градусов.
  11. Сметану взбить с сахаром, залить ею пирог.
  12. Пирог поставить обратно в выключенную духовку еще на 15 минут.
  13. После этого охладить и подавать на стол.

А если вы любите яблоки, рекомендуем также приготовить яблочные фриттеры по рецепту "Телеграфа". Это популярное американское блюдо на завтрак – смесь оладий и пончиков.

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#Яблоки #Выпечка #Готовим дома