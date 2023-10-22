Много начинки и рассыпчатое тесто: яблочный пирог со сметанной заливкой
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Яблоки в выпечке удачно сочетаются со сладким тестом и нежной сметанной заливкой
Многие любят выпечку с яблоками. С этими фруктами можно приготовить пирог, штрудель, ватрушку или оладьи.
Сегодня мы предлагаем вкусный яблочный пирог, особенный тем, что яблоки запекаются в нежном сметанном креме. А рецептом с нами поделились на портале "Філіжанка кави".
Как приготовить яблочный пирог со сметанной заливкой
Ингредиенты:
Тесто
- мука – 350 г;
- сахар – 150 г;
- сливочное масло или маргарин – 180 г;
- сметана – 60-80 г;
- яйца – 1 шт.
- разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- щепотка соли
- яблоки кисло-сладкие – 3-4 шт. больших;
Заливка:
- сметана – 250 г;
- сахар – 100 г;
Способ приготовления:
- Сухие ингредиенты для теста смешать.
- Добавить яйцо и сметану, слегка смешать лопаткой.
- Добавить размягченное сливочное масло, перемешать лопаткой, затем руками.
- Замесить тесто, поделить на две неравные части.
- Меньшую часть убрать в морозилку, а большую положить в холодильник, предварительно завернув оба куска в пищевую пленку.
- Яблоки почистить, порезать тонкими пластинками, сбрызнуть соком лимона, чтоб не потемнели.
- Тесто вытащить из холодильника, раскатать, выложить в форму для запекания, формируя бортики.
- Сверху выложить яблоки.
- На яблоки натереть на большой терке тесто из морозилки.
- Поставить запекаться на 20-25 минут при температуре 180 градусов.
- Сметану взбить с сахаром, залить ею пирог.
- Пирог поставить обратно в выключенную духовку еще на 15 минут.
- После этого охладить и подавать на стол.
А если вы любите яблоки, рекомендуем также приготовить яблочные фриттеры по рецепту "Телеграфа". Это популярное американское блюдо на завтрак – смесь оладий и пончиков.