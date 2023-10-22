Много начинки и рассыпчатое тесто: яблочный пирог со сметанной заливкой

Яблоки в выпечке удачно сочетаются со сладким тестом и нежной сметанной заливкой

Многие любят выпечку с яблоками. С этими фруктами можно приготовить пирог, штрудель, ватрушку или оладьи.

Сегодня мы предлагаем вкусный яблочный пирог, особенный тем, что яблоки запекаются в нежном сметанном креме. А рецептом с нами поделились на портале "Філіжанка кави".

Как приготовить яблочный пирог со сметанной заливкой

Ингредиенты:

Тесто

мука – 350 г;

сахар – 150 г;

сливочное масло или маргарин – 180 г;

сметана – 60-80 г;

яйца – 1 шт.

разрыхлитель – 1,5 ч. л.

щепотка соли

яблоки кисло-сладкие – 3-4 шт. больших;

Заливка:

сметана – 250 г;

сахар – 100 г;

Способ приготовления:

Сухие ингредиенты для теста смешать. Добавить яйцо и сметану, слегка смешать лопаткой. Добавить размягченное сливочное масло, перемешать лопаткой, затем руками. Замесить тесто, поделить на две неравные части. Меньшую часть убрать в морозилку, а большую положить в холодильник, предварительно завернув оба куска в пищевую пленку. Яблоки почистить, порезать тонкими пластинками, сбрызнуть соком лимона, чтоб не потемнели. Тесто вытащить из холодильника, раскатать, выложить в форму для запекания, формируя бортики. Сверху выложить яблоки. На яблоки натереть на большой терке тесто из морозилки. Поставить запекаться на 20-25 минут при температуре 180 градусов. Сметану взбить с сахаром, залить ею пирог. Пирог поставить обратно в выключенную духовку еще на 15 минут. После этого охладить и подавать на стол.

А если вы любите яблоки, рекомендуем также приготовить яблочные фриттеры по рецепту "Телеграфа". Это популярное американское блюдо на завтрак – смесь оладий и пончиков.