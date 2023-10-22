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К этим котлеткам гарнир не понадобится: рецепт вкусного ужина для всей семьи

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Котлеты получаются очень сочными и вкусными
Котлеты получаются очень сочными и вкусными. Фото recepty.znaj.ua

Гречаники с мясным фаршем, в томатном соусе, — очень вкусное и простое в приготовлении блюдо

Каша из гречки является очень полезным продуктом. Ее можно подавать как дополнение к основному блюду или использовать в качестве компонента для приготовления других кулинарных изделий, например гречаников.

Это необычное, но очень вкусное блюдо украинской кухни. Аппетитные и вкусные котлеты получаются мягкими, нежными, с аппетитной корочкой. А рецептом с нами поделились на портале "RecipesFoods".

Как приготовить гречаники

Ингредиенты:

  • 500 г мяса;
  • 150 г гречневой крупы;
  • 2 яйца;
  • 2 луковицы;
  • 200 г томатного соуса;
  • соль, перец — по вкусу;
  • мука для панировки;
  • растительное масло для обжаривания.

Способ приготовления:

  1. Гречневую крупу отварить до готовности.
  2. Мясо пропустить через мясорубку с одной луковицей. Добавить в фарш яйца, соль и перец по вкусу, тщательно вымесить.
  3. Соединить мясной фарш с гречкой, снова хорошо перемешать.
  4. Из фарша сформовать котлеты, обвалять их в муке.
  5. Обжарить полученные гречаники на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.
  6. Вторую луковицу нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Влить томатный соус и протушить.
  7. В сковороду с соусом выложить гречаники, накрыть крышкой и довести до готовности на небольшом огне в течение 20-25 минут.

А если вы любите гречневую крупу, рекомендуем приготовить ее так, что ужин уплетут за обе щеки. Ее можно запечь с овощами и яйцом в обычных стеклянных банках.

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#Гречка #Готовим дома #Гречаники