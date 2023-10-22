К этим котлеткам гарнир не понадобится: рецепт вкусного ужина для всей семьи
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Гречаники с мясным фаршем, в томатном соусе, — очень вкусное и простое в приготовлении блюдо
Каша из гречки является очень полезным продуктом. Ее можно подавать как дополнение к основному блюду или использовать в качестве компонента для приготовления других кулинарных изделий, например гречаников.
Это необычное, но очень вкусное блюдо украинской кухни. Аппетитные и вкусные котлеты получаются мягкими, нежными, с аппетитной корочкой. А рецептом с нами поделились на портале "RecipesFoods".
Как приготовить гречаники
Ингредиенты:
- 500 г мяса;
- 150 г гречневой крупы;
- 2 яйца;
- 2 луковицы;
- 200 г томатного соуса;
- соль, перец — по вкусу;
- мука для панировки;
- растительное масло для обжаривания.
Способ приготовления:
- Гречневую крупу отварить до готовности.
- Мясо пропустить через мясорубку с одной луковицей. Добавить в фарш яйца, соль и перец по вкусу, тщательно вымесить.
- Соединить мясной фарш с гречкой, снова хорошо перемешать.
- Из фарша сформовать котлеты, обвалять их в муке.
- Обжарить полученные гречаники на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.
- Вторую луковицу нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Влить томатный соус и протушить.
- В сковороду с соусом выложить гречаники, накрыть крышкой и довести до готовности на небольшом огне в течение 20-25 минут.
А если вы любите гречневую крупу, рекомендуем приготовить ее так, что ужин уплетут за обе щеки. Ее можно запечь с овощами и яйцом в обычных стеклянных банках.