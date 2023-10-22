К этим котлеткам гарнир не понадобится: рецепт вкусного ужина для всей семьи

Гречаники с мясным фаршем, в томатном соусе, — очень вкусное и простое в приготовлении блюдо

Каша из гречки является очень полезным продуктом. Ее можно подавать как дополнение к основному блюду или использовать в качестве компонента для приготовления других кулинарных изделий, например гречаников.

Это необычное, но очень вкусное блюдо украинской кухни. Аппетитные и вкусные котлеты получаются мягкими, нежными, с аппетитной корочкой. А рецептом с нами поделились на портале "RecipesFoods".

Как приготовить гречаники

Ингредиенты:

500 г мяса;

150 г гречневой крупы;

2 яйца;

2 луковицы;

200 г томатного соуса;

соль, перец — по вкусу;

мука для панировки;

растительное масло для обжаривания.

Способ приготовления:

Гречневую крупу отварить до готовности. Мясо пропустить через мясорубку с одной луковицей. Добавить в фарш яйца, соль и перец по вкусу, тщательно вымесить. Соединить мясной фарш с гречкой, снова хорошо перемешать. Из фарша сформовать котлеты, обвалять их в муке. Обжарить полученные гречаники на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. Вторую луковицу нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Влить томатный соус и протушить. В сковороду с соусом выложить гречаники, накрыть крышкой и довести до готовности на небольшом огне в течение 20-25 минут.

А если вы любите гречневую крупу, рекомендуем приготовить ее так, что ужин уплетут за обе щеки. Ее можно запечь с овощами и яйцом в обычных стеклянных банках.