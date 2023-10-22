Удивите гостей: самый простой десерт из двух ингредиентов

Прекрасный способ блестяще завершить застолье

Мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье. Следующий десерт тоже актуален, пока еще не стало очень холодно. Эти самые простые сладости готовятся из нескольких ингредиентов.

Для такого десерта требуются только два компонента. Рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

сливки 33% — 250 мл

домашнее варенье или ягоды, перетертые с сахаром — 4 столовые ложки

Способ приготовления:

Из этого количества продуктов выходит 10 небольших порций простого десерта. Холодные сливки (из холодильника) взбиваем миксером. Этот процесс займет около пяти минут, в результате мы должны получить пышную и воздушную массу. Ягоды тоже нужно сбить блендером, но в отдельной мисочке. После этого постепенно соединяем ягодную массу со сливочной, ни на секунду не переставая взбивать. Мы получаем большую массу. Ее нужно выложить на пергамент. При этом такому десерту можно придать любую форму, в том числе, сделать ее порционной. Получившуюся заготовку нужно на полтора-два часа поставить в морозильную камеру. За это время десерт станет плотнее.

Перед подачей не следует сразу снимать десерт из пергамента. Перед этим необходимо 2 минуты дать ему настояться при комнатной температуре. Также мы рассказывали, как приготовить интересный десерт из тыквы.