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Три картошки и горсть колбасы: интересный вариант суперсбыстрого и сытного ужина

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такую запеканку приготовить проще простого
Такую запеканку приготовить проще простого. Фото shuba.life

Прекрасное блюдо для ужина или обеда

Мы рассказывали, как приготовить вкусную тыквенную запеканку. Теперь делимся простым рецептом, по которому очень просто и быстро удастся приготовить обед или ужин.

Выходит очень вкусно, не сразу и скажешь, что основной ингредиент блюда — самый обычный картофель. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт;
  • колбаса – 200 г;
  • яйцо – 2 шт;
  • майонез – 1 ст. л;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • укроп сушеный — по вкусу;
  • творог – 60 г.

Способ приготовления:

  1. В первую очередь отвариваем картофель в мундире. Обязательно солим по собственному вкусу. Даем картофелю остыть и очищаем его от кожуры, а затем нарезаем.
  2. Берем форму для выпечки. Смазываем ее растительным маслом, выкладываем на дно слоем картофель. Посыпаем специями.
  3. Колбасу нарезаем на маленькие кубики. Распределяем ее в форме поверх картофеля. Взбиваем в отдельной миске яйца и майонез, туда же добавляем сушеный укроп (по желанию) и соль.
  4. Вливаем массу в форму с продуктами, стараемся вливать равномерно. Сверху натираем твердый творог.
  5. Выпекаем в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов. Ориентировочное время выпекания – 20 минут.

Выходит очень сытно, вкусно и быстро. Картофель отлично пропекается, пропитывается заливкой. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную сладкую запеканку.

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#Рецепт #Картофель #Колбаса #Запеканка