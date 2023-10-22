Три картошки и горсть колбасы: интересный вариант суперсбыстрого и сытного ужина
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Прекрасное блюдо для ужина или обеда
Мы рассказывали, как приготовить вкусную тыквенную запеканку. Теперь делимся простым рецептом, по которому очень просто и быстро удастся приготовить обед или ужин.
Выходит очень вкусно, не сразу и скажешь, что основной ингредиент блюда — самый обычный картофель. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт;
- колбаса – 200 г;
- яйцо – 2 шт;
- майонез – 1 ст. л;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- укроп сушеный — по вкусу;
- творог – 60 г.
Способ приготовления:
- В первую очередь отвариваем картофель в мундире. Обязательно солим по собственному вкусу. Даем картофелю остыть и очищаем его от кожуры, а затем нарезаем.
- Берем форму для выпечки. Смазываем ее растительным маслом, выкладываем на дно слоем картофель. Посыпаем специями.
- Колбасу нарезаем на маленькие кубики. Распределяем ее в форме поверх картофеля. Взбиваем в отдельной миске яйца и майонез, туда же добавляем сушеный укроп (по желанию) и соль.
- Вливаем массу в форму с продуктами, стараемся вливать равномерно. Сверху натираем твердый творог.
- Выпекаем в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов. Ориентировочное время выпекания – 20 минут.
Выходит очень сытно, вкусно и быстро. Картофель отлично пропекается, пропитывается заливкой. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную сладкую запеканку.