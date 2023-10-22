Три картошки и горсть колбасы: интересный вариант суперсбыстрого и сытного ужина

Прекрасное блюдо для ужина или обеда

Мы рассказывали, как приготовить вкусную тыквенную запеканку. Теперь делимся простым рецептом, по которому очень просто и быстро удастся приготовить обед или ужин.

Выходит очень вкусно, не сразу и скажешь, что основной ингредиент блюда — самый обычный картофель. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

картофель – 3 шт;

колбаса – 200 г;

яйцо – 2 шт;

майонез – 1 ст. л;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

укроп сушеный — по вкусу;

творог – 60 г.

Способ приготовления:

В первую очередь отвариваем картофель в мундире. Обязательно солим по собственному вкусу. Даем картофелю остыть и очищаем его от кожуры, а затем нарезаем. Берем форму для выпечки. Смазываем ее растительным маслом, выкладываем на дно слоем картофель. Посыпаем специями. Колбасу нарезаем на маленькие кубики. Распределяем ее в форме поверх картофеля. Взбиваем в отдельной миске яйца и майонез, туда же добавляем сушеный укроп (по желанию) и соль. Вливаем массу в форму с продуктами, стараемся вливать равномерно. Сверху натираем твердый творог. Выпекаем в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов. Ориентировочное время выпекания – 20 минут.

Выходит очень сытно, вкусно и быстро. Картофель отлично пропекается, пропитывается заливкой. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную сладкую запеканку.