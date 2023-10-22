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Сытный обед без грамма мяса: эти вкусные котлеты будете есть сковородками

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Подходит для вегетерианцев или просто как разнообразие в рационе
Подходит для вегетерианцев или просто как разнообразие в рационе. Фото maximum.fm

Котлетки получаются безумно вкусными, с красивой корочкой

Вкусные, сочные мясные котлеты – отличное блюдо для обеда или ужина. Но они подходят не всем — кое-кто не употребляет мясо, или просто хочется внести в рацион немного разнообразия.

На подобный случай подходят интересные рецепты котлеток без мяса. Рецептом интересного блюда из картофеля и сыра поделились на портале Pixelinform. Для нее подойдет даже вчерашнее картофельное пюре.

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана готового картофельного пюре
  • 1,5 стакана тертого сыра
  • 1 яйцо
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 3 столовые ложки муки
  • соль, перец
  • любимые специи
  • 3 столовые ложки сметаны
  • пучок укропа

Способ приготовления:

  1. Необходимо только смешать в миске ингредиенты для теста. Соединяем в одну массу пюре, яйцо, творог, муку и сметану. Добавляем соль, разрыхлитель, ваши любимые специи.
  2. Укроп промываем, просушиваем на бумажном полотенце. Крышим и тоже перекладываем в общую массу.
  3. Перемешиваем – и можно формировать котлеты. Отделяем части теста и формируем котлетки. Затем перекладываем их в разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла.
  4. Жарить такие котлетки лучше на среднем огне – так они прожарятся. Обжариваем по бокам до золотистого цвета.

Такое блюдо получается нежным и очень ароматным. Такие котлеты можно готовить и в качестве гарнира, и подавать как отдельное блюдо. Очень вкусно будет есть их с соусом на основе йогурта.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Котлеты #Вегетарианские котлеты