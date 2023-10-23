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Омлет получится как в детском саду: хитрый рецепт всего из трех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Пышный омлет на сметане приготовить очень просто
Пышный омлет на сметане приготовить очень просто. Фото apostrophe.ua

Шикарный завтрак — это легко и просто

Завтрак — самый важный прием пищи. К нему у нас большое количество требований: нужно, чтобы завтрак был сытным, вкусным и полезным. Если еще на его приготовление нужно немного времени — такое блюдо бесценно.

Одним из самых популярных блюд на завтрак — это омлет. Рецептов его приготовления — видимо-невидимо, и кажется, что придумать новое уже невозможно. Однако "Главред" делится рецептом пышного, как в детском саду омлета. В это сложно поверить, но вкуснятина готовится из трех ингредиентов буквально за считанные минуты. От такого омлета вы не оторвете даже самых капризных детей.

Как приготовить пышный омлет со сметаной и молоком

Ингредиенты:

  • яйца — 8 шт.;
  • молоко — 150 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • подсолнечное масло — для жарки.

Способ приготовления:

  1. В миску вбиваем яйца. К ним добавляем сметану, молоко, соль и все тщательно перемешиваем.
  2. На горячую сковороду наливаем подсолнечное масло и добавляем яичную смесь.
  3. Омлет жарим на медленном огне, пока он не поднимется, после чего накрываем сковороду крышкой и ждем до полной готовности блюда.

Рекомендуем также приготовить омлет в лаваше по рецепту "Телеграфа". Вы будете завтракать с удовольствием.

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#Рецепт #Завтрак #Омлет #Готовим дома