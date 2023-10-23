Всего десять минут - и сыта вся семья: самый быстрый рецепт перекуса
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Гора вкуснятины за считанные минуты
Ни одни дружеские или семейные посиделки не обходятся без самых разнообразных закусок. Соленые и сладкие, горячие и холодные — мы не представляем без закусок свой стол. Если вы очень любите сосиски в тесте, но не хотите возиться с тестом, этот рецепт именно для вас.
По рецепту "УНИАН" для сосисок в тесте вам не придется возиться с мукой и замешивать тесто, мы просто возьмем лаваш. Вы приготовите такую закуску за пять минут, а съедите за минуту — настолько это блюдо потрясающее!
Как приготовить сосиски в лаваше
Ингредиенты:
- лаваш — 2 листа;
- сосиски — 8 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- горчица или томатный соус — 2 ст. л.;
- зеленый лук — пучок;
- яйцо — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления:
- Разрежьте листы лаваша на 4 части.
- Лук очистите, помойте и нарежьте. Сыр натрите на терке. Яйца взбейте.
- Половину порционного листа лаваша смажьте горчицей или томатным соусом, посыпьте луком, сыром и сверху положите сосиску.
- Лаваш заверните, подворачивая края с обеих сторон и закрепите край лаваша взбитым яйцом.
- Обмакните сосиску в лаваше во взбитое яйцо и выложите швом вниз на предварительно разогретую сковороду с растительным маслом. Обжарьте сосиску в лаваше до румяности со всех сторон и подавайте к столу.
Кстати, к такому блюдо вы можете подать любимый соус по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!