Готовьте сразу несколько порций: эта универсальная намазка подойдет к любому столу

Готовить ее просто из самых бюджетных продуктов

Можно ли представить нашу жизнь без самых разнообразных намазок и паштетов? Вряд ли: тарелка с бутербродами — это всегда хорошее решение, когда вы накрываете стол к приходу гостей или в случае внезапного голода. К тому же, готовить их очень легко.

Сегодня вместе с Shuba мы приготовим нежнейшую намазку на хлеб из рыбных консервов. Очень вкусно подавать ее на слегка обжаренном ломтике хлеба, добавив сверху свежий огурец или помидор. Для этой намазки подойдут любые рыбные консервы, но мы предлагаем сардины — из них очень просто убрать кости.

Как приготовить намазку из рыбных консервов

Ингредиенты на 2 порции:

консервы рыбные — 250 г;

яйца куриные — 3 шт.;

майонез 67% — 30 мл;

огурец — 2 шт.

Дополнительно:

масло сливочное 73% — 50 г;

хлеб тостовый, ломтик — 4 шт.;

зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца необходимо отварить вкрутую, очистить, натереть на терке. Из сардин слить жидкость, убрать кости, рыбу нужно измельчить вилкой. Хлеб обмазать маслом с обеих сторон и обжарить на сковороде до золотистой корочки с двух сторон. Яйца нужно смешать с сардинами, добавить нарезанную зелень и перемешать начинку. Полученную намазку выложить на хлеб, сверху украсить кружочками огурца.

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