Вас удивит этот суп: все дело – в секретном ингредиенте

Рассольник с курицей и овощами отлично подойдет для семейного обеда.

Если вы любите первые блюда, то рецепт этого рассольника может стать одним из ваших любимых. Чтобы его приготовить, долго стоять у плиты не придется.

А ингредиенты – самые простые. Рецептом с нами поделились на портале "Доброта".

Как приготовить рассольник

Ингредиенты:

1,5 л мясного бульона (можно заменить овощным, грибным);

4-6 штук соленых огурцов и рассол 150 мл;

15% сметана 3-4 ложки (столовые);

1 ст. л. пшеничной муки;

головка лука и одна морковь.;

3 шт. картофеля;

соль.

Способ приготовления:

Сварить бульон, добавить к нему нарезанный кубиками картофель. На сковороде обжарить нарезанный кубиками лук, натертый на крупной терке морковь. Добавить щепотку сахара. Огурцы натереть на крупной терке или порезать мелкой соломкой. Всыпать овощи в бульон, добавить рассол. Сметану в отдельном сосуде соединить с несколькими ложками бульона и мукой, размешать, чтобы не было комочков. Получившуюся заправку влить в кастрюлю, перемешать. Суп довести до кипения, убрать из огня и оставить 15 минут.

А если вы любите супы, рекомендуем также приготовить наваристый суп из чечевицы по-турецки по рецепту "Телеграфа". Суп получается наваристым, довольно густым и сытным.