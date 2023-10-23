Вас удивит этот суп: все дело – в секретном ингредиенте
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Рассольник с курицей и овощами отлично подойдет для семейного обеда.
Если вы любите первые блюда, то рецепт этого рассольника может стать одним из ваших любимых. Чтобы его приготовить, долго стоять у плиты не придется.
А ингредиенты – самые простые. Рецептом с нами поделились на портале "Доброта".
Как приготовить рассольник
Ингредиенты:
- 1,5 л мясного бульона (можно заменить овощным, грибным);
- 4-6 штук соленых огурцов и рассол 150 мл;
- 15% сметана 3-4 ложки (столовые);
- 1 ст. л. пшеничной муки;
- головка лука и одна морковь.;
- 3 шт. картофеля;
- соль.
Способ приготовления:
- Сварить бульон, добавить к нему нарезанный кубиками картофель.
- На сковороде обжарить нарезанный кубиками лук, натертый на крупной терке морковь. Добавить щепотку сахара.
- Огурцы натереть на крупной терке или порезать мелкой соломкой.
- Всыпать овощи в бульон, добавить рассол.
- Сметану в отдельном сосуде соединить с несколькими ложками бульона и мукой, размешать, чтобы не было комочков.
- Получившуюся заправку влить в кастрюлю, перемешать.
- Суп довести до кипения, убрать из огня и оставить 15 минут.
А если вы любите супы, рекомендуем также приготовить наваристый суп из чечевицы по-турецки по рецепту "Телеграфа". Суп получается наваристым, довольно густым и сытным.