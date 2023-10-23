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Вас удивит этот суп: все дело – в секретном ингредиенте

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Рецептов рассольника множество, и у каждой хозяйки он свой
Рецептов рассольника множество, и у каждой хозяйки он свой. Фото say7.info

Рассольник с курицей и овощами отлично подойдет для семейного обеда.

Если вы любите первые блюда, то рецепт этого рассольника может стать одним из ваших любимых. Чтобы его приготовить, долго стоять у плиты не придется.

А ингредиенты – самые простые. Рецептом с нами поделились на портале "Доброта".

Как приготовить рассольник

Ингредиенты:

  • 1,5 л мясного бульона (можно заменить овощным, грибным);
  • 4-6 штук соленых огурцов и рассол 150 мл;
  • 15% сметана 3-4 ложки (столовые);
  • 1 ст. л. пшеничной муки;
  • головка лука и одна морковь.;
  • 3 шт. картофеля;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Сварить бульон, добавить к нему нарезанный кубиками картофель.
  2. На сковороде обжарить нарезанный кубиками лук, натертый на крупной терке морковь. Добавить щепотку сахара.
  3. Огурцы натереть на крупной терке или порезать мелкой соломкой.
  4. Всыпать овощи в бульон, добавить рассол.
  5. Сметану в отдельном сосуде соединить с несколькими ложками бульона и мукой, размешать, чтобы не было комочков.
  6. Получившуюся заправку влить в кастрюлю, перемешать.
  7. Суп довести до кипения, убрать из огня и оставить 15 минут.

А если вы любите супы, рекомендуем также приготовить наваристый суп из чечевицы по-турецки по рецепту "Телеграфа". Суп получается наваристым, довольно густым и сытным.

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#Суп #Готовим дома #Рассольник