Пышные, как пух: хитрый рецепт быстрых оладий, которые будут невероятными даже без дрожжей
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Рецепт максимально простой и удачный
Мы рассказывали, как приготовить вкусные тыквенные оладьи. Теперь делимся рецептом классических оладий на кефире. Выходит очень вкусно и просто.
Оладьи получаются пышные, воздушные как пух и очень аппетитные. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Кефир 2,5% жирности – 500 мл
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – 1/4 ч.л.
- Яйцо – 1 шт
- Мука — 410-430 гр
- Сода – 1 ч. л. без горки
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- В глубокой миске соединяем кефир, соль, сахар и яйцо. При этом кефир обязательно должен быть теплым – от этого зависит текстура готовых оладий. Его можно немного подогреть в микроволновке.
- Все ингредиенты венчиком перемешиваем до однородной смеси. Порциями добавляем просеянную муку, постоянно перемешивая. Добавляем всю муку в рецепте кроме одной столовой ложки.
- Тесто должно получиться довольно густым. Оставшуюся ложку муки смешиваем с 1 чайной ложкой соды без горки. Все высыпаем в тесто.
- Тесто тщательно перемешиваем. Оставляем его на 15 минут постоять.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем на нее тесто ложкой. Ложку можно предварительно смазать растительным маслом.
- Жарим на среднем огне с обеих сторон. Цель – золотистый цвет. Перекладываем готовые оладьи на бумажное полотенце.
По этому рецепту оладьи получаются просто замечательные. Они даже не опускаются после охлаждения. Также мы делились прекрасным рецептом шоколадного печенья.