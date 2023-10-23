Пышные, как пух: хитрый рецепт быстрых оладий, которые будут невероятными даже без дрожжей

Рецепт максимально простой и удачный

Мы рассказывали, как приготовить вкусные тыквенные оладьи. Теперь делимся рецептом классических оладий на кефире. Выходит очень вкусно и просто.

Оладьи получаются пышные, воздушные как пух и очень аппетитные. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Кефир 2,5% жирности – 500 мл

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1/4 ч.л.

Яйцо – 1 шт

Мука — 410-430 гр

Сода – 1 ч. л. без горки

Масло для жарки

Способ приготовления:

В глубокой миске соединяем кефир, соль, сахар и яйцо. При этом кефир обязательно должен быть теплым – от этого зависит текстура готовых оладий. Его можно немного подогреть в микроволновке. Все ингредиенты венчиком перемешиваем до однородной смеси. Порциями добавляем просеянную муку, постоянно перемешивая. Добавляем всю муку в рецепте кроме одной столовой ложки. Тесто должно получиться довольно густым. Оставшуюся ложку муки смешиваем с 1 чайной ложкой соды без горки. Все высыпаем в тесто. Тесто тщательно перемешиваем. Оставляем его на 15 минут постоять. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем на нее тесто ложкой. Ложку можно предварительно смазать растительным маслом. Жарим на среднем огне с обеих сторон. Цель – золотистый цвет. Перекладываем готовые оладьи на бумажное полотенце.

По этому рецепту оладьи получаются просто замечательные. Они даже не опускаются после охлаждения. Также мы делились прекрасным рецептом шоколадного печенья.