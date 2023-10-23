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Пышные, как пух: хитрый рецепт быстрых оладий, которые будут невероятными даже без дрожжей

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
По этому рецепту оладьи получаются особенно аппетитными
По этому рецепту оладьи получаются особенно аппетитными. Фото tviysvit.com.ua

Рецепт максимально простой и удачный

Мы рассказывали, как приготовить вкусные тыквенные оладьи. Теперь делимся рецептом классических оладий на кефире. Выходит очень вкусно и просто.

Оладьи получаются пышные, воздушные как пух и очень аппетитные. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • Кефир 2,5% жирности – 500 мл
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 1/4 ч.л.
  • Яйцо – 1 шт
  • Мука — 410-430 гр
  • Сода – 1 ч. л. без горки
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске соединяем кефир, соль, сахар и яйцо. При этом кефир обязательно должен быть теплым – от этого зависит текстура готовых оладий. Его можно немного подогреть в микроволновке.
  2. Все ингредиенты венчиком перемешиваем до однородной смеси. Порциями добавляем просеянную муку, постоянно перемешивая. Добавляем всю муку в рецепте кроме одной столовой ложки.
  3. Тесто должно получиться довольно густым. Оставшуюся ложку муки смешиваем с 1 чайной ложкой соды без горки. Все высыпаем в тесто.
  4. Тесто тщательно перемешиваем. Оставляем его на 15 минут постоять.
  5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем на нее тесто ложкой. Ложку можно предварительно смазать растительным маслом.
  6. Жарим на среднем огне с обеих сторон. Цель – золотистый цвет. Перекладываем готовые оладьи на бумажное полотенце.

По этому рецепту оладьи получаются просто замечательные. Они даже не опускаются после охлаждения. Также мы делились прекрасным рецептом шоколадного печенья.

Теги:
#Рецепт #Кефир #Оладьи