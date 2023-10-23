Всего 30 минут – и можно садиться есть: лучший рецепт ленивых пельменей

Вы не представляли, что пельмени можно приготовить так просто

Мы рассказывали, как ленивым методом приготовить вареники. Мало кто знает, и подобный лайфхак работает и для пельменей.

Рецепт действительно очень простой, получается вкусно. Фарш можно брать из любого любящего мяса, а бульон использовать для подачи. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Фарш индейки – 500 г

Яйцо – 1 шт

Молоко – 20 мл

Мука – 120 г

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Специи — по вкусу

Способ приготовления:

Берем большую миску. Составляем туда фарш, специи. Мелко крошим лук и тоже прибавляем. Перемешиваем. Вливаем молоко, яйцо. Просеиваем муку. Вымешиваем до однородной консистенции, мучных комочков быть не должно. Накрываем тесто пищевой пленкой и на 20 минут идем заниматься своими делами. С теста скатываем тонкую колбаску, нарезаем на маленькие кусочки. Параллельно готовим овощной бульон. Натираем морковь, мелко нарезаем лук. Овощи обжариваем на растительном масле. Ставим кастрюлю с водой. Кладем в воду овощи, можно еще при желании добавить бульонный кубик. Все перемешиваем. Как только вода закипит, пробуем на соль. Бросаем пельмени, отвариваем до готовности.

Можно доставать пельмени из бульона, а можно и подавать вместе с ним как суп. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые деруны.