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Всего 30 минут – и можно садиться есть: лучший рецепт ленивых пельменей

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Блюдо выручит, если лень лепить пельмени
Блюдо выручит, если лень лепить пельмени. Фото 1000.menu

Вы не представляли, что пельмени можно приготовить так просто

Мы рассказывали, как ленивым методом приготовить вареники. Мало кто знает, и подобный лайфхак работает и для пельменей.

Рецепт действительно очень простой, получается вкусно. Фарш можно брать из любого любящего мяса, а бульон использовать для подачи. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • Фарш индейки – 500 г
  • Яйцо – 1 шт
  • Молоко – 20 мл
  • Мука – 120 г
  • Морковь – 1 шт
  • Лук – 1 шт
  • Специи — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Берем большую миску. Составляем туда фарш, специи. Мелко крошим лук и тоже прибавляем. Перемешиваем.
  2. Вливаем молоко, яйцо. Просеиваем муку. Вымешиваем до однородной консистенции, мучных комочков быть не должно. Накрываем тесто пищевой пленкой и на 20 минут идем заниматься своими делами.
  3. С теста скатываем тонкую колбаску, нарезаем на маленькие кусочки. Параллельно готовим овощной бульон. Натираем морковь, мелко нарезаем лук.
  4. Овощи обжариваем на растительном масле. Ставим кастрюлю с водой. Кладем в воду овощи, можно еще при желании добавить бульонный кубик. Все перемешиваем.
  5. Как только вода закипит, пробуем на соль. Бросаем пельмени, отвариваем до готовности.

Можно доставать пельмени из бульона, а можно и подавать вместе с ним как суп. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые деруны.

Теги:
#Рецепт #Пельмени #Галушки #Фарш