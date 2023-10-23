Всего 30 минут – и можно садиться есть: лучший рецепт ленивых пельменей
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Вы не представляли, что пельмени можно приготовить так просто
Мы рассказывали, как ленивым методом приготовить вареники. Мало кто знает, и подобный лайфхак работает и для пельменей.
Рецепт действительно очень простой, получается вкусно. Фарш можно брать из любого любящего мяса, а бульон использовать для подачи. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Фарш индейки – 500 г
- Яйцо – 1 шт
- Молоко – 20 мл
- Мука – 120 г
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Специи — по вкусу
Способ приготовления:
- Берем большую миску. Составляем туда фарш, специи. Мелко крошим лук и тоже прибавляем. Перемешиваем.
- Вливаем молоко, яйцо. Просеиваем муку. Вымешиваем до однородной консистенции, мучных комочков быть не должно. Накрываем тесто пищевой пленкой и на 20 минут идем заниматься своими делами.
- С теста скатываем тонкую колбаску, нарезаем на маленькие кусочки. Параллельно готовим овощной бульон. Натираем морковь, мелко нарезаем лук.
- Овощи обжариваем на растительном масле. Ставим кастрюлю с водой. Кладем в воду овощи, можно еще при желании добавить бульонный кубик. Все перемешиваем.
- Как только вода закипит, пробуем на соль. Бросаем пельмени, отвариваем до готовности.
Можно доставать пельмени из бульона, а можно и подавать вместе с ним как суп. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые деруны.