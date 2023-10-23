Укр

Идеально на перекус или к праздничному столу: супервкусный салат "Министерский"

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Салат получается очень красивым и ярким
Салат получается очень красивым и ярким. Фото 24 канал

Рецепт максимально простой и быстрый

Мы делились рецептом вкусной из акуски к праздничному столу. Теперь рассказываем, как приготовить вкусный и сытный салат. Используется отварное куриное филе, его можно заменить отварной говядиной или свининой.

Прекрасно будет, если все ингредиенты нарезать тонкой соломкой. Рецептом поделились на портале "Сегодня".

Ингредиенты:

  • куриное филе – 300 г;
  • яйцо – 3 шт.;
  • молоко – 30 мл;
  • майонез – 150 мл;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • шампиньоны – 8 шт.;
  • перец, соль.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отвариваем. Когда мясо остынет, нарезаем его поперек волокон.
  2. Лук нарезаем тоненькими полукольцами. Обжариваем овощи на масле до золотистого цвета.
  3. Шампиньоны нарезаем пластинками. Также добавляем их к луку и обжариваем. Когда лук и грибы будут готовы, достаем их из сковородки и выкладываем на бумажные салфетки – чтобы впиталось лишнее масло.
  4. Куриные яйца взбиваем в отдельной миске с молоком. Выливаем на горячую сковороду и жарим, как омлет.
  5. Готовый омлет немного охлаждаем и нарезаем полосками. Все ингредиенты совмещаем в салатнике.
  6. Заправляем майонезом. Приходим по вкусу солью и перцем.

Салат очень прост, но вкусовое сочетание отлично работает. Также мы рассказывали, как вкусно засолить красную рыбу на праздничном столе.

Теги:
#Рецепт #Салат #Курятина