Идеально на перекус или к праздничному столу: супервкусный салат "Министерский"

Рецепт максимально простой и быстрый

Мы делились рецептом вкусной из акуски к праздничному столу. Теперь рассказываем, как приготовить вкусный и сытный салат. Используется отварное куриное филе, его можно заменить отварной говядиной или свининой.

Прекрасно будет, если все ингредиенты нарезать тонкой соломкой. Рецептом поделились на портале "Сегодня".

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г;

яйцо – 3 шт.;

молоко – 30 мл;

майонез – 150 мл;

лук репчатый – 1 шт.;

шампиньоны – 8 шт.;

перец, соль.

Способ приготовления:

Куриное филе отвариваем. Когда мясо остынет, нарезаем его поперек волокон. Лук нарезаем тоненькими полукольцами. Обжариваем овощи на масле до золотистого цвета. Шампиньоны нарезаем пластинками. Также добавляем их к луку и обжариваем. Когда лук и грибы будут готовы, достаем их из сковородки и выкладываем на бумажные салфетки – чтобы впиталось лишнее масло. Куриные яйца взбиваем в отдельной миске с молоком. Выливаем на горячую сковороду и жарим, как омлет. Готовый омлет немного охлаждаем и нарезаем полосками. Все ингредиенты совмещаем в салатнике. Заправляем майонезом. Приходим по вкусу солью и перцем.

Салат очень прост, но вкусовое сочетание отлично работает. Также мы рассказывали, как вкусно засолить красную рыбу на праздничном столе.