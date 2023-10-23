Идеально на перекус или к праздничному столу: супервкусный салат "Министерский"
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Рецепт максимально простой и быстрый
Мы делились рецептом вкусной из акуски к праздничному столу. Теперь рассказываем, как приготовить вкусный и сытный салат. Используется отварное куриное филе, его можно заменить отварной говядиной или свининой.
Прекрасно будет, если все ингредиенты нарезать тонкой соломкой. Рецептом поделились на портале "Сегодня".
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г;
- яйцо – 3 шт.;
- молоко – 30 мл;
- майонез – 150 мл;
- лук репчатый – 1 шт.;
- шампиньоны – 8 шт.;
- перец, соль.
Способ приготовления:
- Куриное филе отвариваем. Когда мясо остынет, нарезаем его поперек волокон.
- Лук нарезаем тоненькими полукольцами. Обжариваем овощи на масле до золотистого цвета.
- Шампиньоны нарезаем пластинками. Также добавляем их к луку и обжариваем. Когда лук и грибы будут готовы, достаем их из сковородки и выкладываем на бумажные салфетки – чтобы впиталось лишнее масло.
- Куриные яйца взбиваем в отдельной миске с молоком. Выливаем на горячую сковороду и жарим, как омлет.
- Готовый омлет немного охлаждаем и нарезаем полосками. Все ингредиенты совмещаем в салатнике.
- Заправляем майонезом. Приходим по вкусу солью и перцем.
Салат очень прост, но вкусовое сочетание отлично работает. Также мы рассказывали, как вкусно засолить красную рыбу на праздничном столе.