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Для вкуснейшей шарлотки нужно всего четыре простых ингредиента: классический рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Поистине классический яблочный пирог
Поистине классический яблочный пирог. Фото Галицький кореспондент

Шарлотку традиционно готовят осенью

Мы делились рецептом чудесного тыквенного пирога. Но самая любимая для многих осенняя выпечка – это классическая яблочная шарлотка.

Для нее нужны всего четыре простых продукта: яйца, сахар, мука и яблоки. А еще на приготовление уйдет минут 30-40 свободного времени. Рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 180 г сахара
  • 1 стакан муки
  • яблоки

Способ приготовления:

  1. Как "дополнительный" компонент нужно еще сливочное масло — для смазывания формы, в которой вы будете печь шарлотку. Яблоки для начинки чистим, нарезаем ломтиками.
  2. Яйца соединяем с сахаром, миксером взбиваем массу до пиков. Используем сухой миксер и сухую чашу или миску.
  3. Порциями кладем к яичной пене просеянную муку. После каждой порции перемешиваем лопаткой "снизу-вверх". Это позволит сохранить великолепие шарлотки.
  4. Тесто перекладываем в форму, а сверху выкладываем яблочные дольки. Шарлотка печется 20 минут при температуре 180 градусов в предварительно разогретой духовке.

Шарлотка выходит пышная, в меру сладкая. Также мы делились рецептом классического шоколадного печенья.

Теги:
#Рецепт #Пирог #Выпечка #Шарлотка