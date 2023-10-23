Для вкуснейшей шарлотки нужно всего четыре простых ингредиента: классический рецепт

Шарлотку традиционно готовят осенью

Мы делились рецептом чудесного тыквенного пирога. Но самая любимая для многих осенняя выпечка – это классическая яблочная шарлотка.

Для нее нужны всего четыре простых продукта: яйца, сахар, мука и яблоки. А еще на приготовление уйдет минут 30-40 свободного времени. Рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

4 яйца

180 г сахара

1 стакан муки

яблоки

Способ приготовления:

Как "дополнительный" компонент нужно еще сливочное масло — для смазывания формы, в которой вы будете печь шарлотку. Яблоки для начинки чистим, нарезаем ломтиками. Яйца соединяем с сахаром, миксером взбиваем массу до пиков. Используем сухой миксер и сухую чашу или миску. Порциями кладем к яичной пене просеянную муку. После каждой порции перемешиваем лопаткой "снизу-вверх". Это позволит сохранить великолепие шарлотки. Тесто перекладываем в форму, а сверху выкладываем яблочные дольки. Шарлотка печется 20 минут при температуре 180 градусов в предварительно разогретой духовке.

Шарлотка выходит пышная, в меру сладкая. Также мы делились рецептом классического шоколадного печенья.