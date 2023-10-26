Намного проще и вкуснее винегрета: за рецептом этого салата выстроятся в очередь

Такую вкуснятину будете готовить ежедневно

Самые разные салаты мы готовим на кухне почти каждый день. Вряд ли может быть что-нибудь проще, чем нарезать ингредиенты, заправить растительным маслом или майонезом и подать такое блюдо на стол.

Сегодня вместе со "Школою життя" мы приготовим простой, но пикантный салат со свеклой. Это отличный вариант для семейного обеда или ужина – готовится такой салат просто, а результат понравится абсолютно всем.

Как приготовить салат со свеклой

Ингредиенты:

свекла вареная или запеченная – 1 шт.;

консервированная кукуруза – половина банки;

лук – 1/4 луковицы;

чеснок – 1 зубчик;

сок лимона – 1 ст. л.;

зелень;

соль;

перец;

нерафинированное подсолнечное масло для заправки салата.

Способ приготовления:

Свеклу отвариваем до готовности или запекаем ее в духовке. Оставляем, пока она остынет, нарезаем маленькими кубиками или натираем на большой терке. Лук моем, чистим, режем, поливаем лимонным соком и оставляем минут на 5. Если дома не оказалось лимона, маринуем лук в уксусе с водой. Замаринованный лук добавляем к свекле. С консервированной кукурузы сливаем воду и добавляем к свекле. Туда же отправляем любимую зелень и зубчик чеснока. Все солим, перчим по своему вкусу, заправляем подсолнечным маслом и подаем на стол.

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