Намного проще и вкуснее винегрета: за рецептом этого салата выстроятся в очередь
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Такую вкуснятину будете готовить ежедневно
Самые разные салаты мы готовим на кухне почти каждый день. Вряд ли может быть что-нибудь проще, чем нарезать ингредиенты, заправить растительным маслом или майонезом и подать такое блюдо на стол.
Сегодня вместе со "Школою життя" мы приготовим простой, но пикантный салат со свеклой. Это отличный вариант для семейного обеда или ужина – готовится такой салат просто, а результат понравится абсолютно всем.
Как приготовить салат со свеклой
Ингредиенты:
- свекла вареная или запеченная – 1 шт.;
- консервированная кукуруза – половина банки;
- лук – 1/4 луковицы;
- чеснок – 1 зубчик;
- сок лимона – 1 ст. л.;
- зелень;
- соль;
- перец;
- нерафинированное подсолнечное масло для заправки салата.
Способ приготовления:
- Свеклу отвариваем до готовности или запекаем ее в духовке. Оставляем, пока она остынет, нарезаем маленькими кубиками или натираем на большой терке.
- Лук моем, чистим, режем, поливаем лимонным соком и оставляем минут на 5. Если дома не оказалось лимона, маринуем лук в уксусе с водой. Замаринованный лук добавляем к свекле.
- С консервированной кукурузы сливаем воду и добавляем к свекле. Туда же отправляем любимую зелень и зубчик чеснока.
- Все солим, перчим по своему вкусу, заправляем подсолнечным маслом и подаем на стол.
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