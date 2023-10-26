Оливье без колбасы получится даже лучше классического

Такой вариант не только вкуснее, но и полезнее

Оливье — один из самых популярных салатов зимой. Рецептов его приготовления существует невероятное множество, однако классический вариант его приготовления включает докторскую колбасу, квашеные огурцы, консервированный горошек, отварные овощи и майонез.

Если вы не любите колбасу, Foodoboz предлагает заменить его в оливье… говяжьим мясом. Ваш любимый салат станет не только вкуснее, но и полезнее.

Как приготовить оливье с говяжьим мясом

Ингредиенты:

картошка — 4 шт.;

морковь — 2 шт.;

яйца — 5 шт.;

соленые огурцы — 3-4 шт.;

говядина — 500 г;

консервированный зелёный горошек — 400 г;

укроп — пучок;

соль, перец черный молотый, майонез — по вкусу.

Способ приготовления:

Говядину в течение часа варим в кастрюле под крышкой. За 15 минут до готовности немного солим кипяток с мясом. Остужаем и нарезаем кусочками. Овощи помоем, заливаем водой, варим до готовности, остужаем, чистим и нарезаем кубиками. Яйца варим вкрутую, чистим от скорлупы и нарезаем вручную или с помощью яйцерезки. Соленые огурцы (или свежие, по желанию) также нарезаем кубиками. Все ингредиенты смешиваем в глубокой тарелке, добавляем консервированный горошек и мелко нарезанную зелень. Туда же добавляем соль, перец и майонез. Все тщательно перемешиваем и подаем к столу.

Кстати, майонез также можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Так вы будете уверены в его качестве.