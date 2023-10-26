Оливье без колбасы получится даже лучше классического
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Такой вариант не только вкуснее, но и полезнее
Оливье — один из самых популярных салатов зимой. Рецептов его приготовления существует невероятное множество, однако классический вариант его приготовления включает докторскую колбасу, квашеные огурцы, консервированный горошек, отварные овощи и майонез.
Если вы не любите колбасу, Foodoboz предлагает заменить его в оливье… говяжьим мясом. Ваш любимый салат станет не только вкуснее, но и полезнее.
Как приготовить оливье с говяжьим мясом
Ингредиенты:
- картошка — 4 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- яйца — 5 шт.;
- соленые огурцы — 3-4 шт.;
- говядина — 500 г;
- консервированный зелёный горошек — 400 г;
- укроп — пучок;
- соль, перец черный молотый, майонез — по вкусу.
Способ приготовления:
- Говядину в течение часа варим в кастрюле под крышкой. За 15 минут до готовности немного солим кипяток с мясом. Остужаем и нарезаем кусочками.
- Овощи помоем, заливаем водой, варим до готовности, остужаем, чистим и нарезаем кубиками.
- Яйца варим вкрутую, чистим от скорлупы и нарезаем вручную или с помощью яйцерезки.
- Соленые огурцы (или свежие, по желанию) также нарезаем кубиками.
- Все ингредиенты смешиваем в глубокой тарелке, добавляем консервированный горошек и мелко нарезанную зелень.
- Туда же добавляем соль, перец и майонез. Все тщательно перемешиваем и подаем к столу.
Кстати, майонез также можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Так вы будете уверены в его качестве.