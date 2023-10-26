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Оливье без колбасы получится даже лучше классического

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вам понравится оливье с говядиной
Вам понравится оливье с говядиной. Фото prostoway

Такой вариант не только вкуснее, но и полезнее

Оливье — один из самых популярных салатов зимой. Рецептов его приготовления существует невероятное множество, однако классический вариант его приготовления включает докторскую колбасу, квашеные огурцы, консервированный горошек, отварные овощи и майонез.

Если вы не любите колбасу, Foodoboz предлагает заменить его в оливье… говяжьим мясом. Ваш любимый салат станет не только вкуснее, но и полезнее.

Как приготовить оливье с говяжьим мясом

Ингредиенты:

  • картошка — 4 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • яйца — 5 шт.;
  • соленые огурцы — 3-4 шт.;
  • говядина — 500 г;
  • консервированный зелёный горошек — 400 г;
  • укроп — пучок;
  • соль, перец черный молотый, майонез — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Говядину в течение часа варим в кастрюле под крышкой. За 15 минут до готовности немного солим кипяток с мясом. Остужаем и нарезаем кусочками.
  2. Овощи помоем, заливаем водой, варим до готовности, остужаем, чистим и нарезаем кубиками.
  3. Яйца варим вкрутую, чистим от скорлупы и нарезаем вручную или с помощью яйцерезки.
  4. Соленые огурцы (или свежие, по желанию) также нарезаем кубиками.
  5. Все ингредиенты смешиваем в глубокой тарелке, добавляем консервированный горошек и мелко нарезанную зелень.
  6. Туда же добавляем соль, перец и майонез. Все тщательно перемешиваем и подаем к столу.

Кстати, майонез также можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Так вы будете уверены в его качестве.

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#Рецепт #Оливье #Готовим дома