Немного фарша и два яйца: сытное блюдо накормит всю семью
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Вкуснятина без особых хлопот
Хрустящие снаружи и сочные внутри золотистые драники невозможно не любить. Классическое блюдо готовится из картофеля, лука, соли, перца и готовятся на сковороде. Однако сегодня мы немного поэкспериментируем.
Shuba предлагает приготовить горячий ароматный картофельный драник с… фаршем и сыром. Для него подойдет любой свежий фарш. Единственное условие — он должен быть постным, иначе начинка может превратиться в жидкую жирную массу. Попробуем?
Как приготовить драник с фаршем и сыром
Ингредиенты на 2 порции:
- мясной фарш — 300 г;
- масло сливочное 73% — 1 ст. л.;
- картофель — 5 шт.;
- мука пшеничная — 2 ст. л.;
- соль — 1/5 ч. л.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- кетчуп — 2 ст. л.;
- перец черный молотый, приправа "Итальянские травы", твердый сыр, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Фарш посолите, поперчите. Помешивая и разбивая комочки, обжарьте его на среднем огне в течении 15-25 минут. Выложите на тарелку.
- Картофель очистите, натрите на терке и отожмите сок. Добавьте соль, перец, специи, муку и яйца. Все тщательно перемешайте, отправьте на сковороду. Жарьте под крышкой на среднем огне 4-5 минут, переверните.
- Драник намажьте кетчупом или сметано. На одну половину лепешки выложите фарш, посыпьте измельченной зеленью и тертым сыром и заверните на начинку вторую половину. Готовьте под крышкой 2-3 минуты, пока сыр не расплавится.
Подавайте с кетчупом, томатным соусом или домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.