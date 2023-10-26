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Немного фарша и два яйца: сытное блюдо накормит всю семью

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Отличный вариант для домашнего ужина
Отличный вариант для домашнего ужина. Фото shuba.life

Вкуснятина без особых хлопот

Хрустящие снаружи и сочные внутри золотистые драники невозможно не любить. Классическое блюдо готовится из картофеля, лука, соли, перца и готовятся на сковороде. Однако сегодня мы немного поэкспериментируем.

Shuba предлагает приготовить горячий ароматный картофельный драник с… фаршем и сыром. Для него подойдет любой свежий фарш. Единственное условие — он должен быть постным, иначе начинка может превратиться в жидкую жирную массу. Попробуем?

Как приготовить драник с фаршем и сыром

Ингредиенты на 2 порции:

  • мясной фарш — 300 г;
  • масло сливочное 73% — 1 ст. л.;
  • картофель — 5 шт.;
  • мука пшеничная — 2 ст. л.;
  • соль — 1/5 ч. л.;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • кетчуп — 2 ст. л.;
  • перец черный молотый, приправа "Итальянские травы", твердый сыр, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Фарш посолите, поперчите. Помешивая и разбивая комочки, обжарьте его на среднем огне в течении 15-25 минут. Выложите на тарелку.
  2. Картофель очистите, натрите на терке и отожмите сок. Добавьте соль, перец, специи, муку и яйца. Все тщательно перемешайте, отправьте на сковороду. Жарьте под крышкой на среднем огне 4-5 минут, переверните.
  3. Драник намажьте кетчупом или сметано. На одну половину лепешки выложите фарш, посыпьте измельченной зеленью и тертым сыром и заверните на начинку вторую половину. Готовьте под крышкой 2-3 минуты, пока сыр не расплавится.

Подавайте с кетчупом, томатным соусом или домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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#Рецепт #Фарш #Драники #Готовим дома